Eine Schule für Afrika

Sie bauen Schulen in Afrika. Die erste weihten sie gerade im Januar in Benin ein, einem französischsprachigen Staat in Westafrika, dessen Region zu den ärmsten dieses Planeten zählt. Togo, Burkina Faso, Niger und Nigeria sind seine Nachbarländer, und die Küste verläuft im Süden am Golf von Guinea und der Bucht von Benin entlang. Die Schule selbst befindet sich in dem Dorf Sahé, irgendwo im Nirgendwo und etwa 120 Kilometer entfernt von dem Regierungssitz Cotonou, wo sie erstmals zentralafrikanischen Boden betraten. Und genau dort besuchten sie die 330 Schulkinder, die bereits auf sie warteten. Die Rede ist von André Quakernack und Marco Diekmann, die ich an einem Nachmittag im März in Gütersloh treffe. Und während sie reden, nehmen sie mich mit auf ihre Reise durch ein Land, dessen Menschen sie nachhaltig beeindruckten.



Tue Gutes und rede drüber

„Es ist nicht unsere Intention, uns mit diesem Engagement in den Mittelpunkt zu drängen. Doch nur wenn wir darüber reden, können wir mehr für dieses afrikanische Land und seine Gesellschaft erreichen. Wir wünschen uns, dass unsere Idee gefällt und Menschen uns helfen, weitere Schulen zu bauen. So geben wir Kindern eine gute Basis für ein besseres Leben in ihrem eigenen Land“, beginnt André Quakernack das Gespräch. Mit ihm fing eigentlich alles an. 2016 lernte er die Mitglieder des Vereins Bürgerkomitee Steinhagen kennen, der sich vorrangig für Projekte rund um das Thema „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Afrika engagiert. Gerne wollte der 46-Jährige bei einem der Projekte mitwirken. Und Schule, so sagt er, sei für ihn als Vater von drei Kindern natürlich eine wichtige Sache. „Der Verein ist sehr gut vernetzt, und seine Mitglieder sorgen dafür, dass auch wirklich jeder Cent dort ankommt“, erklärt er begeistert. Dann ging eigentlich alles ganz schnell: Sein Bruder und er stifteten das Geld zum Bau einer Schule für 330 Kinder zwischen 9 und 16 Jahren.

Der Weg zur Selbsthilfe

Neue Schulgebäude wie diese entstehen an bereits existierenden Standorten. Denn die Schulklassen in den Dörfern sind meist nur durch Schilfrohr begrenzt und verfügen, wenn überhaupt, über ein Dach aus Wellblech. Und manchmal stehen die Schulbänke einfach nur unter Palmen. „Diese provisorischen Bauten sind den Wetterkapriolen der Regenzeit bedingungslos ausgesetzt – und es kommt oft vor, dass sie ihnen zum Opfer fallen“, so Quakernack. Jetzt konnten allein mit seinem Beitrag in Sahé drei Schulräume und ein Lehrerzimmer aus Ziegelsteinen errichtet werden. Sie erhielten eine feste Dachkonstruktion und sanitäre Anlagen für alle Kinder.

„Ein Engagement wie dieses steht unter dem Motto ‚Hilfe zur Selbsthilfe’“, erklären die beiden Unternehmer. Dorf-Chef, Schulleiter und Bürgermeister müssen dem Projekt zunächst zustimmen. Anschließend verpflichtet sich die gesamte Dorfgemeinschaft dazu, gemeinsam beim Bau zu helfen. Unter der Aufsicht eines Bauleiters richten sie den Bauplatz her, heben das Fundament aus, brennen die Ziegel und erledigen nötige Tischlerarbeiten. Bauarbeiter aus dem Umland erhalten im Dorf Schlafplätze und werden verköstigt. Das gestiftete Geld wird ausschließlich zum Bau der Schule verwendet und direkt vor Ort verwaltet. Dafür haben Quakernack und Diekmann Professor Mensah Tokponto mit ins Boot geholt. Der 50-jährige Germanistikprofessor studierte in Bielefeld Germanistik, ist verheiratet und hat vier Kinder. Er unterrichtet an der Universität in Cotonou und begleitet die Bauarbeiten ehrenamtlich. „Neben seiner eigentlichen Tätigkeit ist er oftmals vor Ort, besorgt das Baumaterial, hält die Gelder zusammen und sorgt dafür, dass die einzelnen Gewerke gut und zügig zusammenarbeiten. Für seinen Einsatz erhält er allerdings nicht einen einzigen Cent.“

Überwältigende Erlebnisse

Als der Bau fertig war, wollten die Spender die Schule besuchen. Natürlich auf eigene Kosten. Und da kam Marco Diekmann ins Spiel: Als bester Freund wusste der 41-Jährige um jede Phase des Projektes Bescheid und wollte ebenfalls helfen. So planten sie ihre gemeinsame Reise in ein völlig unbekanntes Land. „Meine Erwartungen wurden komplett über den Haufen geworfen, denn ich habe noch nie so herzliche, ehrliche, offene und letztendlich auch glückliche Menschen getroffen“, erklärt der Gütersloher bewegt. Quakernack ergänzt: „Wir waren erschüttert und überwältigt zugleich von der einfachen und bescheidenen Lebensweise, die wir sahen.“ So legten sie die mitgeführte Kamera oftmals beschämt zur Seite, zu trostlos waren die Lebensumstände, die sie an vielen Orten vorfanden. Doch die Bilder davon behielten sie im Kopf. „Die Bevölkerung“, erklären beide, „erhält keinerlei finanzielle Leistungen vom Staat oder gar eine Krankenversicherung – und das bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 30 Euro, sofern man überhaupt Arbeit findet.“ Denn die Arbeitslosenquote liegt bei 70 Prozent. So lasse sich vielleicht erahnen, wie es sich in Benin leben mag.