Von Gütersloh über Köln führt sein Weg nach London. Die heimische Presse spricht von „Karrieresprung“, er selbst nennt es nur einen Wechsel des Studienorts. Seit 2017 studiert der Gütersloher Tenor Kieran Carrel als einziger deutscher Stipendiat Gesang an der Royal Academy of Music in London. Das ist großartig.





Am Jahresende 2017 ist er in seine Heimatstadt zurückgekehrt und hat das Forum Lied-Festival „Zwischen den Jahren“ mit einem Konzert auf der ausverkauften Studiobühne des Theaters Gütersloh eröffnet. Mit einer bemerkenswerten Interpretation von Franz Schuberts Liedzyklus „Die Winterreise“ hat Kieran das Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Aber wer, wenn nicht Peter Kreutz, künstlerischer Leiter von Forum Lied und Professor für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik in Detmold, könnte das Potential eines jungen Sängers besser beurteilen: „Kieran Carrel ist mehr als ein Talent. Schon heute ein außergewöhnlicher Sänger, wird er unbeirrt seinen Weg gehen.“

Alles fing in Gütersloh an. Kierans familiäre Koordinaten, der Vater Brite, die Mutter Deutsche, weisen nicht unbedingt in die Musik. „Das kam alles über Sigmund Bothmann“, fängt Kieran fast lässig an, seine spannende Geschichte zu erzählen. Als der Kirchenmusikdirektor durch die Grundschulen ging und Sänger suchte, habe Kieran vorgesungen – und sein Talent wurde entdeckt. Zwölf Jahre lang hat er, nur mit wenigen Monaten Unterbrechung während des Stimmbruchs, erst in der Choralsingschule, im Knabenchor und dann im Bachchor mitgesungen. Das hat ihm nicht nur sehr viel Spaß gemacht, es hat auch Spuren hinterlassen. Denn bereits 2008 – Kieran war gerade 11 Jahre alt – fiel er bei einem Konzert in der Solistenriege des Knabenchors auf. Schon da sprach die heimische Presse von einem „beachtlichen Potential“, das er offenbare. Es folgte der 2. Preis beim Wettbewerb Jugend musiziert auf Bundesebene, den der 16-Jährige 2012 zusammen mit Lukas Ziesché am Klavier gewann.

Aber sollte das schon genug an Motivation sein, sich für ein Gesangsstudium zu entscheiden? Die Antwort kommt prompt: „Ja schon. Die Idee Sänger zu werden, hatte ich schon lange im Kopf.“ Spätestens dann, als er in der Schulzeit Mathe-Klausuren geschwänzt hat, um bei den „Neuen Stimmen“ in die Meisterklasse von Angelika Kirchschlager hereinzuhorchen, war es klar. „Ich lief vom ESG flugs zum Theater“. Kieran lacht herzlich.

Und dann holt er doch etwas weiter aus und erinnert sich an die ersten Stunden, die ihn so sehr geprägt haben. Wie zum Beispiel das unvergessliche Erlebnis mit der Sängerin und Stimmbildnerin Bettina Pieck, die ihm in den Ferien eine Postkarte schrieb und zum Gesangsunterricht einlud. Viel Zeit hat er im Hause Bothmann verbracht und ist ihnen dankbar für die wesentlichen technischen Grundlagen. Es war auch seine Gesangslehrerin, die ihn darin bestärkte, Gesang zu studieren. Gleich nach dem Abitur 2014 bewarb sich Kieran an mehreren Hochschulen für Musik und wurde in Köln aufgenommen. Heute sieht er einen absoluten Glücksfall darin, zwei Jahre lang beim Star-Tenor Christoph Prégardien gelernt zu haben, da von Anfang an die Chemie stimmte. „Nachdem ich die Scheu verloren hatte, vor einem so bekannten Sänger zu singen“, so Kieran, „haben wir gemeinsam an meiner Stimme gearbeitet, damit sie tenoraler und heller klingt, dass ich ihr Platz zum Weiterblühen gebe.“

Der Start in der Musikschule sei schon beeindruckend gewesen, nur noch mit Musik und nicht mit Mathe zu tun zu haben. Viel Neues stürmte auf den Jungstudenten ein mit Fächern wie Gehörbildung, Musiktheorie und Klavierspiel. Ganz zu schweigen, die „komische Dynamik“ der jungen angehenden Sänger untereinander. Alles war einfach überwältigend. Im Laufe der zwei Jahre hatte sich jedoch manches so ungünstig entwickelt, dass Kieran sich nicht mehr wohl fühlte in Köln. Er entscheidet sich, ein wenig auch aus Trotz, wie er sagt, zu gehen. „Das lag nicht an Christoph Prégardien – wir hatten eine sehr glückliche Zeit miteinander“.

Es zog ihn nach London, dort wo sein Vater lebt und wo er ohnehin gerne seinen Master machen wollte. „Aber ich hatte die Anmeldefrist in London schon längst verpasst“. Kieran riskiert es, schreibt direkt hin und bekommt nicht nur einen Termin zum Vorsingen, sondern wird mit Bravour an der renommierten Royal Academy of Music aufgenommen. Und erhält auch noch ein gut dotiertes Stipendium. Er ist überglücklich und sagt doch sehr entspannt „es war keine schlechte Idee, hierher zu wechseln“.

Kieran legt gleich einen guten Start hin. Denn ein paar Monate nach seiner Ankunft in der Academy wird er vom Dekan der Hochschule für ein Konzert angefragt. „Und dann ist es gleich die Wigmore Hall, wo ich im Dezember 2016 Schubert-Lieder singen durfte“. Wow! Das ist der Vorteil an der Royal Academy of Music zu sein, die einem leichter die Türen öffnet. Die Hochschule und ihre Lehrenden sind sehr gut vernetzt. Schon wenig später sucht Graham Johnson, einer der gefragtesten Liedbegleiter Englands, einen Sänger für das Schubert-Terzett zusammen mit Stephan Loges. Und Kieran wird engagiert.

Seinen Gesangsunterricht erhält Kieran vom schottischen Tenor Neil Mackie. Sie arbeiten an seiner Stimme, die jetzt größer wird und an Höhe gewinnt. Jegliches Hervortun liegt dem jungen deutsch-britischen Gesangsstudenten fern. Und doch war es so, dass Kieran ganz schnell aufgefallen ist, weil er „als deutscher Muttersprachler das deutsche Kunstlied auf einem ganz anderen Level singen kann.“ Sein Vorteil, dass dies sehr gefragt ist in England.

Aber von einer Sonderstellung will Kieran nichts wissen. Auch dann nicht, wenn seine rege Konzerttätigkeit während des Studiums verwundert. Denn zu einem Gespräch über Skype erwische ich ihn gerade zwischen einer Opernaufführung von Mozarts „Gärtnerin aus Liebe“ in London, wo er den umschwärmten Graf Belfore sang und, wie er so herrlich locker sagt, „einem Magnificat und irgendeiner Händel-Kantate in zwei Wochen“. Hört sich ganz nach einem immensen Arbeitspensum an.

Der Alltag an der Hochschule hat natürlich einen Stundenplan mit Kursen, Gesangsstunden und Vocal Coaching für Sprachen. Ansonsten erfordert das Üben die meiste Zeit. Fährt er zu Konzerten, muss er wie jeder andere Student eine Genehmigung von der Academy einholen. Manche Konzerte werden von der Academy vermittelt, aber für die meisten bewirbt sich Kieran selbst. „Da sind noch die Verbindungen nach Köln – und ich werde angefragt. Oder ich singe vor, werde engagiert und es entstehen neue Kontakte“.

Etwas verrückt klingt es schon, wenn er so selbstverständlich erzählt, wie er im vergangenen November „vielleicht nur vier Nächte zuhause war, zu Konzerten und Proben hin- und hergeflogen“ ist. Mittlerweile scheint Kieran ein gutes Feeling dafür entwickelt zu haben, was ihm gut tut und was er schafft. Zwei Jahre ist er jetzt an der kleinen, feinen Royal Academy of Music, die er auch ob ihrer intimen Atmosphäre mit 120 Studenten in allen Fächern sowie zehn Fächern Gesang schätzt.

Einige Fragen drängen sich noch auf. Wie zum Beispiel die nach der Konkurrenz untereinander. „Natürlich gibt es da so ein internes Ranking“, meint Kieran. Aber er nimmt die Konkurrenz nicht sehr stark wahr, da er sich meistens heraushält und auch viel unterwegs zu Konzerten ist. Das hört sich ehrlich an. Oder die Frage nach dem Umgang mit der eigenen Stimme, inwieweit er der Verlockung unterliegt, sie auszureizen. Das sieht Kieran ganz sachlich: „Die Stimme ist so individuell und gar nicht so verletzbar, sie ist ein robustes Organ. Wichtig ist das eigene Bauchgefühl, die Erfahrung und ein gutes Team um sich zu haben, dem man vertrauen kann.“ Auf Vorbilder angesprochen, ist die Antwort ganz klar nein. Denn Kieran möchte keinem nacheifern, auch wenn er manche andere Stimmen schön findet.

Das Repertoire des gerade erst 21-jährigen Sängers hat sich erweitert. Waren es anfangs Oratorium und Lied, dann singt Kieran heute auch gerne Opern. Oft ist er dabei der Jüngste unter den Kollegen. Rasch fügt er hinzu: „Und doch bin ich oft manchen voraus, habe von Kindesbeinen an eine richtige Atmung und einen vernünftigen Ton gelernt. Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt“. Denn es ist ein großer Unterschied, ob Kieran Opern mit Orchester singt oder ein Schubert-Lied mit einem Hammerklavier begleitet. Eine Herausforderung sei der Wechsel schon, aber „gesund und befreiend, quasi eine Hygiene für die Stimme, wenn man nach einer Opernproduktion in die Intimität des Liedes eintaucht“. In der Oper ist man ganz anders körperlich gefordert und beim Lied steht man allein vor dem Flügel, ohne große Bühne, ganz nah am Publikum – das macht viel aus.

Nächstes Jahr wird Kieran Carrel in London seinen Bachelor machen und dann insgesamt fünf Jahre Gesang studiert haben. Weiter studieren möchte er vorerst nicht: „Ich kann mir vorstellen, irgendwo an einem Opernhaus in einem Young Artists Programm zu singen. Und schauen, dass ich davon leben kann.“ So gerne er in London lebt, könne das auch woanders sein. Ein mutiger Entschluss. Ob ihn das nicht schrecke, daran zu denken wie viele Gesangsabsolventen jedes Jahr die Hochschulen verlassen? Mit wachen Augen schaut mich Kieran an, und erstaunlich klar ist auch jetzt seine Antwort: „Nichts, was mich nachts wach hält. Dann wäre ich an der falschen Stelle. Vielleicht ist es noch meine jugendliche Naivität oder Unbesorgtheit“. Man muss einfach ein Stück weit von sich selbst überzeugt sein und sich von anderen den Rat einholen, um darin bestärkt zu werden. Und das Wichtigste: Seine Arbeit macht ihm viel Freude, auch wenn sie sehr anstrengend ist.

Zu seinem nächsten Karriereschritt gehört im Sommer zum ersten Mal die Rolle des Ferrando in Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ mit dem Orchestra of the Age of Enlightment für das Ryedale Festival in England zu singen. Eine der großen Partien im lyrischen Tenorfach. „Etwas, auf das ich mich sehr freue“. Da ist sie wieder: diese frische, offene Art, die den jungen Sänger so sympathisch macht.