Wenn die Innenstadt zur Showbühne wird, Kinder am Abend bei Stadtführungen unterwegs sind, im Mohns Park beim Taschenlampenkonzert abrocken und der Marktplatz zur großen Kirmes wird – dann ist wieder Michaeliswoche. In diesem Jahr beginnt die traditionelle Woche am Samstag, 23. September, mit der Michaeliskirmes, und dauert bis einschließlich Sonntag, 1. Oktober. Die Kirmes ist sogar bis zum 3. Oktober auf dem Marktplatz geöffnet.

Nach der Fusion des Vereins Michaeliswoche mit dem Verkehrsverein Gütersloh im Februar dieses Jahres können sich die Gütersloher und Besucher erneut auf ein spannendes und kostenfreies Programm freuen. Während auf dem Marktplatz vom 23. September bis zum 3. Oktober die Michaeliskirmes mit einer Vielfalt von Karussells und Attraktionen aufwartet, präsentieren die gtm und der Verkehrsverein in der Innenstadt und im Mohns Park unterschiedlichste Veranstaltungen. Bereits Sonntag, 24. September, lädt die Berliner Band „Rumpelstil“ ab 18.30 Uhr zum Taschenlampenkonzert in den Mohns Park ein. Durch die Unterstützung der Stadtwerke Gütersloh können die Kinder das Konzert kostenfrei besuchen. Weiter geht es mit den Kinder-Lichterführungen am 28. und 29. September, bei denen die Innenstadt in der Abenddämmerung entdeckt werden kann. Am Samstag, 30. September, findet wieder der Kinderflohmarkt in der Spiekergasse statt. Hier können die Kids ihr Verkaufstalent testen und ein wenig Taschengeld dazuverdienen. Den Abschluss bildet der Gütersloher „Straßenfiffi“, der Sonntag, 1. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz stattfindet. Sieben internationale Straßenkünstler bieten in jeweils 30 minütigen Shows anspruchsvolle Comedy, Akrobatik, Stuntshows und Jonglage. Das Straßenkünstler-Festival wird durch die Volksbank Bielefeld-Gütersloh unterstützt. Zeitgleich öffnet der Gütersloher Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen. Die Michaeliswoche wird von der Gütersloh Marketing (gtm) im Auftrag des Verkehrsvereins Gütersloh organisiert.