Ich möchte Zukunft gestalten, Dinge verändern, die nicht so gut laufen, und den Menschen helfen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht so viel Glück haben im Leben und deswegen unsere Unterstützung brauchen.Meine Themen sind: Gut bezahlte Arbeit für möglichst viele Menschen, Stärkung der Mitte der Gesellschaft, insbesondere der Familien, Sicherheit und natürlich ein starker und lebenswerter Kreis Gütersloh. Und ich möchte Lust auf Zukunft machen! Wir haben so viele Möglichkeiten, uns steht so viel offen – wir sollten viel mehr über die Chancen und Perspektiven im Kreis Gütersloh und in Deutschland diskutieren. Wir brauchen weniger Bedenkenträger und mehr Zuversicht und Optimismus.Wir haben einen großen Vorteil im Kreis Gütersloh: Wir haben hier eine starke Wirtschaft und eine Vielzahl attraktiver Arbeitsplätze. Aus diesem Grund können wir uns z.B. in den Bereichen Bildung und Soziales einiges leisten, was in anderen Regionen und Ländern nicht möglich wäre. Gut bezahlte Arbeit bedeutet darüber hinaus für jeden Einzelnen Lebensqualität und soziale Sicherheit. Ich möchte in Berlin dafür arbeiten, dass es uns auch weiter so gut geht. Dafür müssen wir an vielen Schrauben drehen. Wir müssen als Exportnation Europa stabilisieren – das ist gerade auch für uns im exportstarken Kreis Gütersloh wichtig. Wir müssen noch mehr in Infrastruktur, Digitalisierung und Forschung investieren. Für den Kreis Gütersloh zählen dazu insbesondere die Fertigstellung der A33 und eine flächendeckende Breitbandversorgung. Wir müssen gute Rahmenbedingungen für unsere Mittelständler und Familienunternehmen schaffen – das heißt: faire Steuern und weniger Vorschriften und Bürokratie. Wir müssen darüber hinaus zusammen mit der neuen Landesregierung den Rahmen dafür setzen, endlich das Bildungssystem in NRW zu verbessern. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen kann.Jeder Kandidat hat unterschiedliche Schwerpunkte und Themen – und das ist auch gut so.Es ist immer sehr schwer, sich selbst zu bewerten. Ich versuche es trotzdem einmal: Meine Stärken liegen vielleicht darin, dass ich sehr gut im Wahlkreis verankert bin. Ich bin in den letzten Jahren viel unterwegs, d.h. „mittendrin“ gewesen. Ich spreche mit vielen Leuten und kann daher die Stimmung, die Sorgen und Nöte der Menschen gut nach Berlin tragen. Durch meine Funktion als Bezirksvorsitzender und stellvertretender CDU-Landesvorsitzender bin ich sehr eng mit Düsseldorf verdrahtet. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender kann ich auch in Berlin einiges für den Kreis bewirken. Meine Schwäche liegt sicherlich darin, dass ich oft zu viel auf einmal will … und Politik ist leider fast immer ein Geduldspiel.Ich habe jedes Jahr über 1.000 Besucher in Berlin – vor allem Schülerinnen und Schüler. Ich bin – wie schon erwähnt – sehr viel im Kreis Gütersloh unterwegs. Ich erlebe dabei immer wieder großes Interesse an der Politik. Insofern liegt ein Schlüssel gegen Politikverdrossenheit in vielen persönlichen Gesprächen und Begegnungen. Beides ist deswegen – trotz vieler Verpflichtungen in Berlin – der Kern meiner Wahlkreisarbeit. Ein anderer Schlüssel gegen Politikverdrossenheit liegt darin, dass wir viel mehr über die Dinge reden müssen, die in Deutschland und Europa gut laufen. Wir haben die ungute Angewohnheit, das Gute als selbstverständlich zu betrachten und nur über die Themen zu reden, bei denen wir noch Verbesserungsbedarf haben. Wenn man sich dann noch die übliche Besetzung in der ein oder anderen Talkshow anschaut, ist es kein Wunder, dass Menschen denken, in Deutschland sei vieles schlecht.Mehr Polizisten, bessere Ausstattung der Polizei, größere Rückendeckung für unsere Sicherheitskräfte, verstärkte nationale aber auch internationale Zusammenarbeit, härtere Strafen und konsequenteres Durchgreifen.Unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck hat sehr treffend bemerkt: „Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich“. Wann wir am Ende unserer Möglichkeiten sind, müssen wir in dieser sich schnell verändernden Welt von Jahr zu Jahr neu entscheiden. Deswegen halte ich zwar sehr viel von konsequenter Begrenzung, aber wenig von einer fixen Obergrenze.Investitionen in die Digitale Infrastruktur – gerade im ländlichen Raum.Digitalisierung der Verwaltung – da sind wir in vielen Bereichen leider immer noch Entwicklungsland.Digitalisierung der Bildung. Das ist zwar Ländersache – wir sollten uns aber trotzdem dafür einsetzen, dass allen Kindern z.B. Grundkenntnisse in der Programmierung beigebracht werden.Deutschland ist wesentlich fairer und gerechter als die allermeisten anderen Länder dieser Welt. Wir haben in den letzten Jahren die Beschäftigung gesteigert, die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit verringert. Viele Menschen haben mehr Geld in der Tasche. Wir haben im internationalen Vergleich immer noch eines der besten Gesundheits- und Pflegesysteme. Es gibt nur wenige Staaten, die sich so intensiv um die Schwachen der Gesellschaft kümmern, wie das in Deutschland der Fall ist. Wir geben weit mehr als 50 Prozent des Bundeshaushalts für soziale Leistungen aus. Wir haben ein unglaublich engagiertes Ehrenamt. Gerade hier im Kreis Gütersloh sind wir eine sehr solidarische Gemeinschaft. Vielleicht sollten wir auch einmal darüber sprechen und das alles mehr wertschätzen. Natürlich gibt es viele Dinge, die wir verbessern müssen – von der prekären Beschäftigung über das mittlerweile sehr teure Wohnen bis hin zur Zukunft der Pflege. Ein Schlüssel zur Lösung dieser Probleme liegt in sicherer, gut bezahlter Arbeit für möglichst viele Menschen. Das ist eines der besten Mittel für eine gerechte Gesellschaft. Daran haben wir in den letzten vier Jahren gearbeitet und das muss auch das Ziel für die nächsten vier Jahre sein.Ich engagiere mich seit Jugendtagen für unsere Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen und bin überzeugt davon, dass man nur durch Verantwortung gestalten kann. Umso mehr habe ich mich gefreut, als mich die SPD für dieses Amt nominiert hat. In den kommenden 4 Jahren möchte ich das Leben der Menschen in meinem Heimatkreis und in Deutschland gerechter, einfacher und besser machen.Wir brauchen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Die Rente muss fair und verlässlich sein – ohne Privilegien und Ausnahmen und auch für meine Generation. Darum bin ich gegen die Erhöhung der Lebensarbeitszeit und eine Absenkung des Rentenniveaus. Bei den Steuern müssen wir kleine und mittlere Einkommen entlasten, dafür aber zugleich konsequent gegen Steuerbetrug vorgehen. Ich möchte vor allem Familien stärken und dafür mehr in Bildung investieren, die Gebührenfreiheit durchsetzen und bessere Lebensmodelle für Familien ermöglichen. Vor Ort brauchen wir mehr Zukunftsinvestitionen: In moderne und digitale Infrastruktur in Schulen, Kitas, bei unseren Straßen und Schienen sowie in unseren Kommunen.Ich möchte, dass die Menschen hier im Kreis Gütersloh konkret spüren, dass die Entscheidungen in Berlin bei ihnen vor Ort ankommen, z. B. durch gebührenfreie Bildung, Investitionen in unsere Infrastruktur, gute Arbeitsbedingungen und faire Renten.Mich ärgert es, dass einige Parteien fehlende Themen und Inhalte durch Präsenz und Parolen zu kompensieren versuchen. In den politischen Wettstreit gehören Inhalte und konkrete Ideen.Ich bin ein Querdenker: Ich mache Politik aus vollster Überzeugung mit frischen Ideen und voller Tatendrang. Meine Familie und Freunde wünschen sich mehr Zeit mit mir und auch öfter mal einen freien Kopf.Das kann ich so nicht bestätigen: Gerade die Parteieintritte in die SPD in diesem Jahr widerlegen dies. Wir sollten den Thesen von Populisten keinen Nährboden geben. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf achtgeben, dass Politik transparent und bürgernah bleibt – das ist mein Anspruch.Ich setze - nicht erst seit den Anschlägen - auf einen Dreiklang von Polizei, Prävention und Parität. Wir brauchen nicht nur mehr Polizei, sondern eben auch mehr Sozialarbeit. Und am Ende bin ich überzeugt, dass eine Gesellschaft sicherer ist, wenn es insgesamt gerechter zugeht. Ich bin aber in jedem Fall gegen die konservative Aufrüstungspolitik und lehne auch den Einsatz der Bundeswehr im Innern ab.Das individuelle Recht auf Asyl ist ein Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist für mich unantastbar. Wir brauchen eine europäische Lösung - wir müssen gleichzeitig Fluchtursachen bekämpfen und eine solidarische Verteilung unter den Mitgliedsstaaten organisieren. Auf Bundesebene brauchen wir außerdem ein Einwanderungsgesetz, das Menschen die Einwanderung nach Deutschland auf legalem Wege ermöglicht und gleichzeitig transparent ist.Digitalisierung zieht sich von Kindestagen an durch das ganze Leben. Wir müssen darum in unseren Schulen und Universitäten endlich in eine gute Ausstattung und digitale Bildung investieren, im Arbeitsleben die Herausforderungen von Arbeit 4.0 partnerschaftlich zwischen Unternehmen und Belegschaft angehen, aber auch im Alter beispielsweise die Chancen der Telemedizin für uns nutzen. All diese Aspekte erfordern jedoch ein schnelles Aufholen unseres Rückstands bei der digitalen Infrastruktur. Darum dürfen wir keine Zeit verlieren, ein weiteres Aussitzen wird fatale Folgen haben.SPD wählen!

Warum kandidieren Sie für den Bundestag?

Mich stört einfach, dass Teile der Politik an den wirklichen Nöten und Problemen der Menschen vorbei agieren. Darum möchte ich eine Politik, die wieder mehr auf die Menschen hört und für sie da ist. Dazu gehören auch Volksabstimmungen in einigen Politikfeldern.

Mit welchen Themen wollen Sie Wahlkampf machen?

„Mensch, Natur, frischer Wind“ ist das Motto meiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Diese Begriffe stehen für die wichtigsten Ziele. An erster Stelle steht der Mensch. Nicht umsonst befasst sich gleich der erste Artikel unseres Grundgesetzes mit der Würde des Menschen. Die Menschen wählen ihre Abgeordneten und haben ein Anrecht darauf, von diesen gut vertreten zu werden. Die Politiker haben sich daher für die Menschen einzusetzen. Wieder viel viel mehr einzusetzen, wie ich meine. Denn wenn die Politik es wirklich will, dann gibt es keine Armut, keine Nöte und keine Quälereien durch Hartz4, Bürokratie oder angebliche „Sachzwänge“. Die Natur brauchen wir, um ein gesundes und zufriedenes Leben führen zu können. Mensch und Natur gehören ganz ganz eng zusammen. Zerstören wir die Natur, leiden wir Menschen. Naturschutz ist somit Menschenschutz. Frischer Wind ist schon doppeldeutig gemeint. Klar, wir brauchen neue Formen der Energiegewinnung. Frischen Wind braucht es aber umso mehr in der Politik. Denn die Klagen, dass sich Politiker nicht für die Wünsche und Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler einsetzen, werden immer lauter. Politikverdrossenheit, Nichtwähler und das Abdriften zu extremen Parteien sind die logische Folge.

Falls Sie gewählt werden – wie lautet Ihr wichtigstes Ziel, dass Sie vor allem für Ihren Wahlkreis erreichen wollen?

An allererster Stelle steht für mich, die soziale Lage für die Menschen in unserem Land zu verbessern. Es ist nicht nur moralisch ungerecht, wenn die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinandergeht, es schadet auf Dauer auch unserem Wirtschaftsstandort. Daher setze ich mich für eine Finanztransaktionssteuer und eine Steuer für Superreiche ein, um die soziale Lage der bisher Benachteiligten verbessern zu können.

Gibt es ein großes Thema, das Sie bei den anderen Kandidaten/Kandidatinnen im Wahlkampf vermissen?

Ja, der Klimaschutz und der Artenschutz werden von einigen Parteien zu sehr vernachlässigt.

Was ist Ihre größte politische Stärke – Ihre größte politische Schwäche?

Ich kann zuhören und Probleme gut analysieren. Mir geht es jedoch auf den Docht, wenn Lösungen für die Probleme der Menschen zwar vorliegen, sie jedoch aus Gewinnstreben einiger Weniger nicht umgesetzt werden.

Warum wenden sich immer mehr Menschen von der Politik ab? – Und was machen Sie gegen diese Politikverdrossenheit?

Die Menschen fühlen sich von der Politik vielfach nicht mehr vertreten. Darum brauchen wir mehr Transparenz und Offenheit. Hier ein paar Beispiele, was wir machen können:

Der Bundeskanzler soll nur einmal wiedergewählt werden können. Dies verhindert eine Erstarrung der Regierungspolitik und schafft Bewegung.

Bundestagsabgeordnete sollen nur zweimal wiedergewählt werden und müssen dann mindestens eine Wahlperiode aussetzen. Politiker haben einen besseren Kontakt zu den Menschen, wenn sie zumindest zeitweise wieder am beruflichen Leben teilhaben.

Abgeordnete sollen in der Zeit ihres Mandats sowie zwei Jahre danach keine Funktion in Aufsichtsräten oder Vorständen von Unternehmen, Verbänden, Lobbygruppen etc. übernehmen. Ebenso sind ihnen Beraterverträge und andere Verflechtungen untersagt. Das vermeidet Lobbypolitik, Geklüngel und Abhängigkeiten.

Abgeordnete haben während ihres Mandats und zwei Jahre danach ihre Einnahmen vollständig offenzulegen. Wer ein politisches Mandat von den Wählern bekommen hat, soll auch Rechenschaft geben, ob er/sie noch andere Beschäftigungen ausübt.

Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen etc. haben Abgeordnete offenzulegen.

Abgeordnete eines Parlaments sollen nicht zugleich Abgeordnete in anderen Parlamenten sein (also z. B. kein Bundestagsmandat neben einem Ratsmandat). Die Wählerinnen und Wähler haben einen Anspruch darauf, dass sich ihre Abgeordneten auch wirklich in ihrem Amt einsetzen. Das erfordert viel Kraft und Zeit. Auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, klappt bei den Arbeitsmengen nicht.

Für einzelne Politikfelder werden Formen der direkten Demokratie eingeführt. Die Bürgerinnen und Bürger können dabei in Volksabstimmungen entscheiden.

Die Zahl der Sitze in einem Parlament richtet sich nach der Wahlbeteiligung. Dann haben die Parteien ein viel größeres Interesse, sich um die Wählerinnen und Wähler zu kümmern.

Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahre.

Das Thema „Innere Sicherheit“ gehört nach den Anschlagserien der Vergangenheit zu den zentralen Aufgaben der Politik. Welche Schwerpunkte möchten Sie bei diesem Thema setzen?

Zuerst einmal müssen wir unsere Polizei so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben ohne tausende von Überstunden wahrnehmen kann. Dazu sind viele Neueinstellungen erforderlich. Und dann müssen wir einige Gesetze verschärfen: Es darf doch nicht sein, dass bekannte Gefährder wie Anis Amri kreuz und quer durch Europa ihre Anschläge vorbereiten. Solche Leute müssen unverzüglich festgesetzt oder ausgewiesen werden können.

Was halten Sie von einer Obergrenze für die Zuwanderung von Flüchtlingen?

In Deutschland leisten viele Menschen Wunderbares, um Menschen in Not zu helfen. Doch Deutschland kann nicht allen helfen. Am besten ist es, wenn Menschen gar nicht ihre Heimat verlassen müssen. Darum müssen wir dazu beitragen, die Konflikte dieser Welt zu entschärfen, z. B. indem wir UN-Friedensmissionen unterstützen und keine Waffen mehr in Krisengebiete exportieren.

Was sind die wichtigsten Ziele beim Thema Digitalisierung?

Wir brauchen ein flächendeckendes WLAN und müssen als Wirtschaftsnation dafür sorgen, dass unseren Firmen überall die notwendige Datenkapazität zur Verfügung steht.

Was würden Sie gegen soziale Ungerechtigkeit unternehmen?

- Heute muss bereits jedes sechste Kind unter Hartz4 aufwachsen. Ich setze mich daher für ein Kindergrundeinkommen ein, damit jedes Kind eine Chance bekommt. Außerdem sollte die Ausbildung von der Kita bis zum Abschluss von Lehre oder Studium kostenfrei sein.

- Ich trete für eine steuerfinanzierte Mindestrente von 1.000,-- Euro ein, damit jeder alte Mensch ein Leben in Würde leben kann.

- Die Hartz4-Sanktionen sind abzuschaffen. Arbeitslose sind nicht zu entwürdigen, sondern ihnen ist kooperativ zu helfen.

- Löhne müssen so hoch sein, dass man davon ohne Zweitjob leben kann.

