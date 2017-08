Der Puls schlägt weiter

Wenn blaue Fahnen mit gelben Sternen wehen und Beethovens Neunte erklingt, dann setzt Pulse of Europe wieder ein Zeichen für ein vereinigtes Europa und gegen den Nationalismus. In Gütersloh organisieren die Gründer und Verantwortlichen der Ortsgruppe Barbara Brinkmann und Dr. Gerhard Schreier sowie Dietrich Mauritz am jeweils ersten Sonntag des Monats eine Kundgebung auf dem Theodor-Heuss-Platz, und dabei darf auch jeder ans Mikrofon, der was sagen möchte. Ein erfolgreiches Projekt mit reichlich Zulauf, das sich personellen Zuwachs für das Organisationsteam wünscht. Im Interview mit GT–INFO zeigen sich die drei Mitglieder der Gütersloher pro-europäischen Bürgerinitiative fest entschlossen, sich weiter für die europäische Idee einzusetzen. Heiner Wichelmann sprach mit den Organisatoren von Pulse of Europe Gütersloh Barbara Brinkmann, Dr. Gerhard Schreier und Dietrich Mauritz.



In einem offenen Brief stellte Pulse of Europe Ende Mai drei Fragen an die deutschen Parteien mit der Bitte um Antwort. Gefragt wurde darin nach den aus ihrer jeweiligen Sicht drei größten Herausforderungen für Europa und die Europäische Union und den konkreten Maßnahmen oder Vorschlägen, mit denen die Parteien darauf reagieren wollen. Die Antworten liegen inzwischen vor. Mit dem Kontakt zur Politik stellt sich der Dachverein Pulse of Europe, der unmittelbar nach der Trump-Wahl aus einer Idee der Frankfurter Rechtsanwälte Daniel und Sabine Röder entstand, einer neuen Herausforderung. Dies gilt auch für die Gütersloher Aktivisten.

Frau Brinkmann, Herr Schreier, Herr Mauritz, wie kamen Sie auf die Idee, in Gütersloh eine Pulse of Europe-Gruppe aufzumachen? Das bedeutet schließlich eine Menge Organisationsarbeit mit viel Zeitaufwand.

Brinkmann: Die Idee kam von außen, genauer gesagt, von meiner Tochter. Wir hatten noch über Weihnachten in der Familie zusammengesessen und waren ziemlich deprimiert über die politischen Entwicklungen, die allesamt Europa schwächten: die Wahl von Donald Trump, der Brexit, das Wiederaufflammen des Nationalismus in mehreren Ländern, die Anschläge, Le Pen, Wilders, die AfD und so weiter. Wir dachten, dass es doch mal eine Gegenbewegung geben müsste und ich guckte deshalb immer in die Zeitung, ob es nicht so etwas gibt. Dann kam Anfang des Jahres eine Mail von meiner Tochter in München, die von einer Pulse of Europe-

Demonstration in München berichtete. Sie fragte: Willst Du nicht so was in Gütersloh aufbauen? An eine eigene Aktivität hatte ich nicht gedacht, weil ich schon in der Flüchtlingsarbeit und im Arbeitskreis Asyl aktiv bin. Aber letztlich haben mein Mann und ich dann doch den Kontakt zu Pulse of Europe aufgenommen und dann ging alles ganz schnell. Wir starteten im April mit fünf sonntäglichen Aktionen und hatten bei den ersten beiden Demon-

strationen jeweils rund 250 Teilnehmer.

Schreier: Wir haben uns um Europa ernsthaft Sorgen gemacht. Inzwischen ist es auf gutem Weg, wieder zu einer großen Sache zu werden. Europa hat so viel Gutes gebracht, das nicht gefährdet werden darf. Unsere Zukunft hängt daran.

Mauritz: Europa darf nicht scheitern. Das ist die erste der zehn zentralen Thesen von Pulse of Europe. Genau das ist mein Anliegen, dafür setze ich mich ein. Den Neonationalisierungstendenzen darf man nicht die Straße überlassen. Ich bin deshalb auch seit der ersten Demonstration dabei. Wie wir das Projekt Pulse of Europe hier in Gütersloh weiterführen, darüber denken wir gerade nach.