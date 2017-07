Das Potential ist durchaus vorhanden

Vor einigen Wochen wurde der Strukturbericht 2016 vorgelegt: Sinkende Arbeitslosenquote, mehr Beschäftigte und ein Zuwachs an Pendlern – der Kreis Gütersloh verzeichnet in fast allen Bereichen im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2015 ein Plus. Doch Albrecht Pförtner, Geschäftsführer der Förderungsgesellschaft pro Wirtschaft GT, sieht da noch wachsendes Potential. Er sagte in einem Interview: „Es kommt immer darauf an, womit man sich vergleicht. In Baden-Württemberg oder Bayern gibt es Kreise und Städte, denen es besser geht. Da will ich hin." Das hört sich gut an. Doch wie sieht die Wirtschaft in Gütersloh die ehrgeizigen Ambitionen, und wie lassen sie sich umsetzen? GT-INFO Redakteurin Birgit Compin hat Burkhard Marcinkowski, Geschäftsführer des Unternehmerverbands für den Kreis Gütersloh, zu einem Gespräch getroffen.





Herr Marcinkowski, was sagen Sie zu dem Vergleich mit Städten in Baden-Württemberg oder Bayern?

Burkhard Marcinkowski: Ich halte es für richtig, diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Fakt ist: Der gesamte Kreis Gütersloh, ist ein toller Industriestandort, der durch einen sehr dichten Besatz an unterschiedlichen Industriebetrieben verschiedener Branchen breit aufgestellt ist. Im Landeswettbewerb liegen wir immer ganz weit vorne. Das hat etwas mit der Stärke unseres produzierenden Gewerbes zu tun. Ich finde es gut und richtig, immer besser zu werden, das Potential ist ja durchaus vorhanden.

Was ist dafür zu tun?

Burkhard Marcinkowski: Die Frage ist zunächst: Haben unsere Betriebe ausreichend Platz, sich vor Ort zu erweitern? Dann geht es darum, ob sie ausreichend Mitarbeiter und Nachwuchs finden. So stellt die in vielen Industrieunternehmen angebotene Duale Ausbildung eine attraktive Alternative zu einem reinen Studium dar. Unsere Unternehmen bieten ein breitgefächertes Angebot an anspruchsvollen und gut bezahlten Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten an, um das uns so manche Region beneidet. Und natürlich ist die Höhe der Gewerbesteuerhebesätze wichtig, um hier einen wettbewerbsfähigen Standort zu erhalten. Nicht zuletzt geht es auch um eine positive Stimmung in der Bevölkerung für die heimische Industrie. Es ist bekannt, dass die Wirtschaft und insbesondere unsere starke Industrie hier für Wohlstand sorgen, und das muss auch den kommenden Generationen vermittelt werden. Die Menschen müssen verstehen, dass industrielle Betätigung, die in einem -immer kleiner werdenden- Umfang als störend wahrgenommen werden kann, für den Wohlstand von Stadt und Einwohner essentiell ist.