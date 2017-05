Genuss mit Wasserblick

Eine der familienfreundlichsten Locations der Stadt startet am 1. Mai in die Saison. Zwar konnten Sonnenhungrige bereits in den vergangenen Wochen an schönen Tagen die Bistro-Terrasse mit kleinem Kiosk-Angebot genießen, doch jetzt geht es auch offiziell wieder los: Am Montag, 1. Mai, öffnet das Parkbad.