TI AMO!

Jedes Mal, wenn im Sommer auf der Straße eine Vespa an mir „vorbeirollert“, weht da diese kleine, leichte Brise aus Sehnsucht und Faszination mit: „Wie schön, so eine will ich auch!“ Seit Jahren geht

das nun schon so. In diesen und den kommenden Wochen starten die Rollerclubs der Region mit dem offiziellen „Anrollern“, der ersten gemeinsamen Ausfahrt, in die neue Saison. Dann werde ich sie wieder häufiger sehen, die alten und neuen italienischen Schönheiten, und die Sehnsucht fährt mit ihnen fort. Aber warum eigentlich? Ich könnte doch selbst – oder nicht?

Das erste Modell aus dem Haus Piaggio hatte 98 Kubikzentimeter Hubraum, erhielt den Spitznamen „Paperino“, also Entchen, und erblickte 1946 das Licht Italiens. In den Folgejahren trat es als Vespa, zu deutsch Wespe, den Siegeszug um die Welt an. Was sie so einzigartig macht? Als Laie erkläre ich es mir so: Sie ist bezahlbar und selbst die aktuellen Modelle haben ein bestechend schönes Design, das sich stets am Original anlehnt. Auch die Karosserie ist bis heute größtenteils aus Blech gefertigt. Ein Klassiker für die Ewigkeit also. Im vergangenen Jahr feierte die kurvige Italienerin ihr 70-jähriges Jubiläum. Vielleicht mit ein Grund, warum der Hype um die Vespa wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Und auch ich stelle mir jetzt ernsthaft die Frage: Brauche ich eine Vespa? – und wenn ja, soll’s eine alte Lady sein – oder einer dieser neuen, jungen Hipster? Einer der schönsten Werbesätze dieser Tage gibt die Antwort: „Nein, brauchen nicht, aber ich hatte einfach Bock drauf. So wie auf dich – damals.“ Und genauso ist das. Ich habe einfach Bock auf eine Vespa!

Coole Alte oder flotte Neue

Um ehrlich zu sein, kenne ich mich nicht einmal mit den verschiedenen Modellen aus. Geschweige denn weiß ich, worauf wahre Vespa-Fans beim Kauf wert legen. Und vergeuden will ich mein Geld ja auch nicht. Freunde reagieren auf meine laut formulierte Sehnsucht positiv: „Mach das, aber nur eine Alte“. Doch wie pflegebedürftig ist so ein Oldtimer? Ist das überhaupt etwas für mich? Um diese und noch viel mehr Fragen zu klären, muss mir der Experte vor Ort weiterhelfen. Francesco Guadagno beschäftigt sich sein Leben lang mit Motorrädern, -rollern und Scootern. In seinem stadtbekannten Geschäft mit Werkstatt verkauft er neue Modelle und restauriert die betagten Vespen seiner Kunden. „Es kommt immer darauf an, was man will“, lautet die einfache und sogleich höchst komplizierte Antwort.

60 Fahrzeuge am Tag

Es gab eine Zeit, da wurden täglich 60 neue Fahrzeuge aus Italien nach Gütersloh verschickt. Das war in den 70er- und 80er-Jahren, erzählt Guadagno von der Hochzeit des Vespa-Hypes. Eine Helmpflicht gab es noch nicht, und man hatte ab 15 Jahren die Möglichkeit, eine Mofa zu fahren. Mit einem entsprechenden Führerschein war ab 16 Jahren der Roller oft das Maß aller Dinge. Georg Oeffelke führte damals das Gütersloher Zweiradgeschäft und der Boom war einfach unaufhaltsam. Noch heute kann Francesco Guadagno ein Lied davon singen. In Neapel geboren, kam er als 10-Jähriger mit seinen Eltern nach Gütersloh und begann mit 15 Jahren eine Lehre bei Oeffelke. „Hier stand alles voller Roller, Mofas und Motorräder“, erzählt er. Zündapp, Kreidler, Ciao, Boxer und Vespa hießen die Begehrlichkeiten. „Wir mussten sie in den Keller schleppen, weil oben kein Platz mehr war.“ Doch lange blieben sie dort nicht. „Es gab Tage, da verkauften wir fünf Fahrzeuge.“ Auch in der Werkstatt sprudelte die Arbeit. Neben Guadagno waren hier weitere fünf Mitarbeiter für die Wartung zuständig. Bereits damals restaurierten sie die alten Schätze. Irgendwann ließ der Ansturm nach und es wurde ruhiger im Laden. Der alte Chef starb, und auch Guadagno ging fort. Als Dieter Radzik das Geschäft übernahm, holte er Francesco zurück und seit 2011 ist der gebürtige Italiener hier der Chef. „Das hätte ich mir nie träumen lassen, als ich damals anfing“, gesteht er. Er führt Zweirad Oeffelke als Familienbetrieb, mit Tochter Rosa im Verkauf und Frau Regina im Büro. Unentbehrlich im Team auch Jeremy, der hier seit vier Jahren mit dem Chef an den Zweirädern schraubt. Francesco Guadagno ist heute 62 Jahre alt. „Vier Jahre arbeite ich noch, dann fängt das Dolce Vita an“, lacht er, als er mir die wahren Schönheiten in seinem Geschäft vorstellt.

Ciao Bella!

Viele sind Kundenfahrzeuge, die hier behutsam aufgearbeitet werden. Da steht zunächst ein blauer, unrestaurierter Schatz aus dem Jahr 1983. Guadagno hat noch viel mit ihm vor. Der Roller wird auseinander genommen, ausgebeult und gesandstrahlt, gespachtelt und geschweißt, dann grundiert und lackiert. Ist die 50-Kubik-Dame endlich fahrbereit, ist sie gut und gerne 4.500 Euro wert. Bereits ein unrestaurierter Roller kostet zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Die Aufarbeitung erledigt den Rest – das summiert sich schnell, so der Restaurator. Er erklärt mir zugleich, welche Fahrzeuge besondere Begehrlichkeiten wecken: Es sind die mit den 50 Kubikzentimeter-Motoren. Eine 125er sei da weniger gefragt, dann erst wieder die mit 200 Kubikzentimetern.