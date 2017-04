„Da ist noch Luft nach oben“

„Obwohl die Nachfrage bei den Handwerksbetrieben hoch ist und der Wille, auszubilden, groß – Flüchtlinge in die Arbeitswelt zu integrieren, ist nicht einfach“, meint Burkhard Brockbals, Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft und Kreishandwerksmeister.





Gerade mal neun Ausbildungsverträge im Handwerk wurden 2016 mit jungen Flüchtlingen abgeschlossen, ein weiterer ist für August 2017 bereits unterschrieben. Legt man die aktuellen Zahlen des Jobcenters zugrunde, ist da also noch viel Luft nach oben: Im November wurden hier 1.631 Flüchtlinge betreut. 105 von ihnen waren unter 18 Jahre alt, 427 zwischen 19 und 24 und 1.099 über 25 Jahre alt. Besonders die Integration dieser Gruppe von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt stellt Schulen, Ausbildungsbetriebe und Jobcenter vor große Herausforderungen.

Nachdem ihr Asylantrag anerkannt wurde, wechseln Flüchtlinge von der kommunalen Betreuung zum Jobcenter und erhalten einen Sprachkurs. Er bildet das Fundament für die Integration in den Arbeitsmarkt. Doch das kann langwierig sein, denn um das nötige sprachliche Niveau zu erreichen, kann viel Zeit vergehen. „Die Betriebe können keine Lehrverträge abschließen, wenn die Auszubildenden die Sprache nicht beherrschen“, so der Unternehmer weiter und erklärt: „Sie müssen ja dem Unterricht in der Berufsschule folgen können und auch die Kommunikation im Arbeitsumfeld ist wichtig, um verschiedene Abläufe oder Prozesse zu verstehen und Fragen stellen zu können.

Herr Brockbals, das langfristige Ziel von Politik und Gesellschaft ist es, hier lebende Flüchtlinge in die Arbeitswelt zu integrieren und jungen Menschen Ausbildungsplätze zu ermöglichen. Doch viel ist bis jetzt noch nicht passiert.

Burkhard Brockbals: Das stimmt. Als Kreishandwerksmeister bin ich auch ehrenamtlich tätig und wir sind bei dem Thema sehr engagiert. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind, jungen Leuten eine Chance in unseren Unternehmen zu bieten. Jobcenter und Arbeitsagentur stoßen bei ihren Vermittlungsbemühungen aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse schnell an Grenzen. Die Sprachbarriere ist das größte Handicap.

Gibt es Lösungsansätze?

Burkhard Brockbals: Sprachunterricht mit einem gleichzeitigen Langzeitpraktikum im Handwerk zu kombinieren, wäre sicherlich hilfreich. Wir glauben, dass auch hier der Integrationsgedanke greifen muss. Es ist wichtig, diesen jungen Menschen nicht nur in ihrer Wohnsituation zu helfen, sondern ihnen in gleichem Umfang einen gesellschaftlichen Anschluss zu bieten. So lernen sie soziale und wirtschaftliche Strukturen in unserem Land besser kennen und haben gleichzeitig die Möglichkeit, sich beruflich auszuprobieren. Erfreulich ist die zunehmende Tendenz im Bereich der Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen, die durch Sprachunterricht ergänzt werden.

Ihr Engagement hat in Ihrem eigenen Betrieb mittlerweile Früchte getragen, denn Sie beschäftigen auch Flüchtlinge im Ausbildungsverhältnis. Wie kam es dazu?

Burkhard Brockbals: Die Kreishandwerkerschaft verteilt auf den Jobmessen die Adressen der Ausbildungsbetriebe, die auch Praktika für