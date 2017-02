Winter adé!

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang lockt im März wieder eine ganz besondere Bepflanzung in die Innenstadt. Ab Donnerstag, 23. März, verwandeln sich die Plätze bis zum 7. Mai in ein temporäres Meer aus bunten Blumen und vielen Grünflächen. Auch die bunten Stühle auf dem Dreiecksplatz locken bei schönem Wetter wieder die Besucher an. Die Gütersloher Einzelhändler zeigen jetzt die neuesten Modekollektionen und frühlingshafte Dekorationen. Die eine oder andere ganz besondere Überraschung wartet auf die Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag am 26. März. Es wird grün. Es wird bunt. Der Frühling kommt.