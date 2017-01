Mickey Meinert

Menschen, die etwas zu sagen haben, die etwas bewegen. Interessante Persönlichkeiten, die aus dieser Stadt kommen oder eine enge Beziehung zu ihr haben. Sie alle trifft der Filmemacher Stephan Unkrüer regelmäßig und porträtiert sie in exklusiven Videos. „“ hat er seine neue Serie genannt. Er nutzt die Kraft der bewegten Bilder, zeigt eindrucksvoll, was sein Gegenüber antreibt und vermittelt authentische Momente. GT-INFO-Leser haben die Möglichkeit, über ein Smartphone oder Tablet Unkrüers Videos zu sehen. Werfen Sie einen Blick in die Bewegtbilder mit Hilfe der kostenlosen „Raumtänzer-App“. Wie es geht – lesen Sie ausführlich auf Seite 7. Wir starten unsere Serie in dieser Ausgabe mit einem

Video über den Musiker Mickey Meinert, der am 3. Februar in der Weberei auftritt. Am 20. Januar erschien sein neues

Album „Bewegungen“. Stephan Unkrüer traf Meinert – ein sehr persönlicher Studiobesuch ...