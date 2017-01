Spieglein, Spieglein, ...

Schönheit hat immer Konjunktur – das beweisen nicht zuletzt die Studios in Gütersloh. Sie zeigen immer wieder eine wahre Fülle von neuen Trends und sorgen gleichermaßen für jede Menge zufriedener Kunden. Neben Make-up, Styling und Kosmetik boomt eine Branche seit einiger Zeit jedoch ganz besonders: Die Ästhetik-Studios und Institute, die mittlerweile ganz gezielte Körperformungsmethoden und vieles mehr anbieten.



Es sind intelligente Programme, die ganze Hautpartien straffen und Falten extrem reduzieren können. Sie helfen bei vielfältigen dermatologischen Problemen genauso wie bei der dauerhaften Haarentfernung. Auch die einst so geliebten Tattoos lassen sie endlich verblassen und die eine oder andere Sommersprosse scheint wie weggewischt.

Wieder andere helfen gezielt, unschönen Fettpölsterchen ein für alle mal den Kampf anzusagen – und sie wie durch Zauberhand dauerhaft zu entfernen. Setzen die einen dabei auf eisige Kälte, schmelzen die anderen mit Hitze das Fett ganz einfach weg. Ein weiteres Feld sind die gezielten Gesichtsbehandlungen, die durch intensive Methoden, die tief in die Epidermis eindringen können, die Zellerneuerung anregen, sie aktivieren und so das Hautbild optimieren. Sie sind die wahren Kämpfer für den Erhalt der sichtbaren Schönheit und lassen müde Gesichtshaut wieder strahlen oder Fältchen und Augenringe verschwinden.

Was früher nur den Reichen und Schönen vorbehalten war, ist mittlerweile auch für „Normalsterbliche“ erhältlich: eine Beautybehandlung mit Unterspritzungen. So lässt Hyaluron gekonnt die eine oder andere tiefere Falte verschwinden und gibt einer erschlafften Gesichtsform eine neue, feste Kontur. Auch ein kleines Tüpfelchen Botox kann helfen, die eine oder andere Zornesfalte wegzuzaubern. Wer schließlich darüber nachdenkt, seinem Gesicht das einstmals jugendliche Aussehen zurückzugeben, muss sich heute nicht mehr „unter das Messer“ legen, denn ein gezielt eingesetztes Fadenlifting kommt ganz und gar ohne Skalpell aus.

Doch wo finde ich was? In Gütersloh haben sich mittlerweile mehrere Studios und Institute rund um die Schönheit etabliert und bieten unterschiedliche Programme und Methoden für die verschiedenen Körperbereiche an. GT-INFO gibt auf den folgenden Seiten einen Überblick, auf welche besonderen Methoden sie setzen und was die Kunden bei ihnen erwartet.