Sicher und sparsam

Die Baumesse in Rheda-Wiedenbrück eröffnet auch 2017 ihre Tore für das Publikum. Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Februar, können sich im A2-Forum die Besucher über alle Themen rund ums Eigenheim informieren. Besondere Schwerpunkte liegen dieses Mal auf den Bereichen Sicherheit, Energiekosten und dem direkten Draht zur Industrie. Dafür konnten die Veranstalter die Kreishandwerkerschaft als Partnergewinnen. Passend zur kalten Jahreszeit lohnt sich auch der Blick auf einen der ganz großen Wohntrends: Öfen und Kamine halten jetzt immer mehr Einzug in deutsche Eigenheime.



Das Handwerk hat es nicht immer leicht. Alle schätzen und bewundern die Leistungen der verschiedenen Gewerke, dennoch kämpfen Handwerksbetriebe gegen ein oft ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der Arbeitsqualität und immer wieder um gute Auszubildende. Die Kreishandwerkerschaft auf der Baumesse Rheda-Wiedenbrück möchte hier als direkter Ansprechpartner helfen und alle Fragen der Besucher beantworten. Es geht um Rechte und Pflichten von Kunden und Betrieben, um die aktuellen und künftigen Karrieremöglichkeiten im Handwerk oder auch um Tipps, woran ein guter Handwerker zu erkennen ist.

Sicher im Eigenheim

Bereits auf der vergangenen Baumesse war der Einbruchschutz ein wichtiges Thema. Auch 2017 bieten spezialisierte Aussteller viele Möglichkeiten, Fenster und Türen mechanisch oder elektronisch zu sichern. Unter anderem ist dort ein Schloss mit digitalem Schließzylinder zu sehen, der nicht nur per Transponder oder NFC-fähigem Smartphone zu öffnen ist, sondern auch durch Morse-Codes. Die können frei programmiert werden. Damit sind die Schließsysteme perfekt für Mietobjekte oder medizinische Notfälle geeignet. Um sich bei der großen Auswahl aber nicht vollkommen orientierungslos, sondern ganz nach den eigenen Bedürfnissen, abzusichern, bietet auch die Kreispolizeibehörde Gütersloh vor Ort umfangreiche und vielschichtige Informationen.

Gemütlich und warm mit dem eigenen Kamin

Kamine und Öfen erleben seit einigen Jahren ein großes Comeback. Und das kommt nicht von ungefähr. Sie sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, sind ein echter Hingucker und spenden seit eh und je wohlige Wärme. Immer mehr Menschen berücksichtigen schon beim Hausbau einen festen Kamin im Wohnzimmer, aber auch nachträgliche Lösungen sind heute nicht mehr mit viel Aufwand verbunden.

Eine warme und helle Wohnung ist zudem nicht mehr gleichbedeutend mit hohen Energiekosten. Vom Baustoff bis zur Elektronik lässt sich mit modernen Produkten erhebliches Einsparpotenzial realisieren. Das bedarf in bestehenden Immobilien allerdings einer individuellen Beratung. Auf der Baumesse erhalten die Besucher bei verschiedenen Ausstellern aus der Region umfangreiche Informationen, was geht – und was nicht. Auch ein direkter Vergleich ist hier möglich. Gleichzeitig halten Experten am gesamten Messewochenende Fachvorträge, die kostenlos besucht werden können. Themen wie das nachhaltige Bauen bis zum Einsatz moderner Photovoltaikanlagen stehen dabei im Fokus.