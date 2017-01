Studierende im Stadtbild sichtbar machen

Die Fachhochschule Bielefeld (FH) kann ihren Studienort Gütersloh ausbauen. Die rot-grüne Regierung im Landtag hatte im vergangenen Jahr bereits beschlossen, dafür 2,6 Millionen Euro zu bewilligen. Das Geld steht ab 2017 jährlich zur Verfügung. Vorbehaltlich weiterer Beschlüsse soll diese Summe im Laufe der nächsten fünf Jahre auf jährlich 5,6 Millionen Euro steigen. Das würde reichen, um 15 Studiengänge mit 1.200 Studenten zu finanzieren. Doch wo werden die jungen Menschen zukünftig studieren? In der ehemaligen Kaserne an der Verler Straße – oder in der Innenstadt? Die Arbeitsgemeinschaft Gütersloher Innenstadt hat sich dazu bereits positioniert und spricht sich für eine innerstädtische Lösung aus „Gütersloh hat durch den Ausbau der FH die Chance, bunter, vielfältiger, jugendlicher und frischer zu werden. 1.000 Studenten brauchen Cafés und Kneipen, Konzerte, ein vielfältigeres Kinoprogramm, Sportangebote, etc. Fraglich ist aber, ob die FH in der Kaserne an der Verler Straße gut untergebracht ist“, formulierte die AGGT jüngst in einer Presseerklärung. Zum Hintergrund: Bei Flöttmann gibt es neben dem jetzigen FH-Standort noch freie Flächen, direkt daneben steht die Feuerwache mittelfristig zur Disposition, die Post hat am Bahnhof das ehemalige Päckchenverteilzentrum, das kaum genutzt wird. Darüber hinaus könnten noch weitere Standorte gefunden werden, an denen Hörsäle, Seminarräume, Bibliotheken entstehen können. Redaktionsleiter Markus Corsmeyer traf sich mit Heike Winter (AGGT), um über einen möglichen Standort der FH in der Innenstadt zu sprechen.

Frau Winter, Sie sprechen sich für einen FH-Standort in der Innenstadt aus ...

Wenn die Ausweitung der FH kommt, gilt es zu prüfen, ob der bestehende Standort so wachstumsfähig ist, dass er das Potenzial hat, bis zu mehr als 1.000 Studenten mitzunehmen. Der jetzige Standort ist gut und richtig – von der Entfernung her zum Bahnhof, zum Busbahnhof und zu allen öffentlichen Einrichtungen. Es könnte aber auch jeder Standort innerhalb der direkten Innenstadt in Gütersloh sein, der sich sonst noch anbietet. Uns ist es wichtig, dass die FH mit ihrem Potenzial an jungen Leuten und Studierenden wirklich im Stadtbild sichtbar ist.

Wie beurteilen Sie einen Standort an der Verler Straße?

Das ist mir zu weit außerhalb. Ich gehe davon aus, dass man so eine Chance vertut, diese Studenten – egal, ob im Dualen- oder Vollzeitstudiengang – im Stadtbild sichtbar zu haben. Es wird nicht klappen. Die Studenten werden dorthin mit dem Auto fahren. Sie werden ihre Angebote wahrnehmen – und dann werden sie wieder wegfahren. Für die Innenstadtentwicklung ist dieser Standort schade – aber es ist auch schade für die Studenten ... Wer fährt tatsächlich mit dem Bus oder dem Auto für anderthalb Stunden – wenn er zwischenzeitlich frei hat, in die Innenstadt und wieder zurück? Ich halte das für unwahrscheinlich. Der Standort ist auch für die Studenten nicht attraktiv.

Sie haben sich mit der AGGT bereits im Vorfeld mit einer Stellungnahme klar für die Innenstadt ausgesprochen. Bürgermeister Henning Schulz (CDU) hat sich klar für die Verler Straße als FH-Standort ausgesprochen. Wie ist Ihr Kontakt zur Stadt und zur FH?

Wir haben Ende Februar einen Termin mit dem Bürgermeister. Es werden daran verschiedene Akteure teilnehmen, um sich noch einmal auszutauschen, welche Optionen außerhalb der Verler Straße noch in Frage kommen können. Mit der FH haben wir konkret noch keine Gespräche geführt. Ich habe Informationen darüber, dass die FH auch mitentscheidet, wo sie in Zukunft sein wird. Für die Studierenden und diejenigen, die die Studiengänge bezahlen – die heimische Wirtschaft – ist es wichtig, dass nach Abschluss des Studiums eine Beziehung zu Gütersloh aufgebaut werden kann. Die Arbeitsplätze sollen auch in Gütersloh wahrgenommen werden. Die Studierenden müssen erkennen: Hier kann ich nicht nur gut lernen, sondern auch vernünftig leben. Das kann nur durch einen Innenstadt-Standort passieren.

Wie ist die Stimmung in der Stadt? Haben Sie mit Güterslohern über den zukünftigen Standort der FH gesprochen?

Ich habe noch mit niemandem gesprochen, der generell anderer Meinung war. Die meisten wissen, dass die Innenstädte und der Einzelhandel für jeden Besucher dankbar sind. Die Zukunft wird uns zeigen: Einzelhandel wird es immer geben. Aber es ist nicht mehr so, dass jemand nur für einen Wintermantel in die Innenstadt kommt. Eine Innenstadt muss mehr bieten – dazu gehört Flair, Erlebnis. Ich glaube, dass Studenten, die am Innenstadtleben teilnehmen, Gütersloh aufwerten. Ich tausche mich mit dem Einzelhandelsverband und den Menschen, die hier in Gütersloh unterwegs sind, aus. Die teilen diese Meinung in der Regel.

Haben Sie sich mit Friedrich Flöttmann schon einmal ausgetauscht?

Ich habe mich relativ schnell mit Herrn Flöttmann in Verbindung gesetzt, um zu prüfen, ob er weiterhin Interesse hat, diesen Studienstandort zu vermieten beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. Er ist bereit, auch noch mehr Fläche für eine weitere Entwicklung freizumachen – auch neu zu bauen. Ich habe relativ schnell die Zusage bekommen, dass er alles, was realisierbar ist, ermöglichen werde. Vermieter und Standort wären damit gesichert.