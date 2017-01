Exklusiv: 360-Grad-Video über Gütersloh

360-Grad-Videoaufnahmen eröffnen neue Horizonte. Zum ersten Mal wurden exklusiv für das GT-INFO derartige Video-Luftaufnahmen mit einer Drohne gemacht. Unser Magazin präsentiert ein spektakuläres Video, das von Peter Smiatek (PHT Airpicture) exklusiv für uns produziert wurde. Die PHT Airpicture GmbH ist am Markt etabliert als eines der ältesten Unternehmen für die Erstellung von Luftaufnahmen und besitzt weitreichende und weltweite Einsatzerfahrungen in unterschiedlichen Branchenbereichen. Peter Smiatek kann auf ein bemerkenswertes Portfolio an gerfolgreichen Flugeinsätzen zurückblicken.

Dabei steht für Smiatek bei der Erstellung von 360-Grad-Video-Luftaufnahmen nicht primär die Technik im Vordergrund, da sie für ihn selbstverständlich funktionieren muss als Grundlage für die Realisierung. Smiatek will mehr: Emotionen und Enthusiasmus für die virtuelle Realität aus der Vogelperspektive erzeugen. Peter Smiatek zählt dabei zu den führenden Köpfen und Anbietern von 360-Grad-Luftaufnahmen mit selbst entwickelten Systemen. Für das über ein Smartphone oder Tablet zu sehende Video (ausführliche Informationen erhalten Sie auf Seite 7) zeichnet Smiatek verantwortlich.

„Wenn man über Luftaufnahmen mit Drohnen spricht, betritt man stellenweise Grenzgebiet“, erklärt Smiatek. Die breite Öffentlichkeit stehe der Thematik durchaus kritisch gegenüber. Gleichzeitig sind sich alle darüber einig, dass Drohnen einzigartige Ansichten liefern, die begeistern, fesseln und völlig neue Perspektiven eröffnen „Aber liefern die Drohnen an sich denn die Aufnahmen?“, gibt Smiatek an dieser Stelle zu bedenken? Nur weil es sogenannte Consumer-Drohnen bereits im Einzelhandel zu sehr moderaten Preisen gibt, bedeute es nicht im Umkehrschluss, dass am Ende Aufnahmen entstehen, die viele Leute ansprechen, gibt Smiatek zu Bedenken. Denn die Drohnen liefern keine Bilder oder Videoaufnahmen – die Bilder und Videoaufnahmen kommen vom Drohnen-Piloten, der den Flug leitet und die Bilder und 360-Grad-Filmaufnahmen macht.

Der Rietberger nutzt keine klassischen Drohnen. Seit jeher ist die AscTec Falcon 8 sein „Hauptarbeitstier“. „Ich habe viele Drohnen ausprobiert. Und definitiv befinden sich darunter viele gute Systeme, jedes mit tollen Leistungen und Möglichkeiten“, so Smiatek. Aber was ihn bei allen störte, sei der Workflow. „Ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich mag es nicht, Zeit damit zu verschwenden, mich um die Logistik oder den Auf- oder Abbau eines Systems lange zu kümmern. Ich brauche Spitzenleistung auf den Punkt – und zwar umgehend. In meinen Augen habe ich den besten Workflow genau in diesem System gefunden.“

Smiateks System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit in der Luft, wird nur von einer Person bedient und liefert ein Gesamtbild aus sechs Kameras, das in der Nachbearbeitung „nur“ zusammengesetzt werden muss. Alles geht ganz schnell. Kaum Retusche, selten manuelle Bildüberblendung, bereits sehr nahe an einer Out-of-the-box-360-Grad-Luftaufnahme.

„Wenn ich 30 Minuten am Drehort bin, fliege ich davon 15 Minuten und produziere dabei zehn Minuten sendefähiges Material ohne größere Nacharbeit – je nach Produktionszielen, so die Erfahrungswerte des Drohnenpiloten. Mit diesen Rahmenbedingungen können Projekte wie das Gütersloh-Video für das GT-INFO kurzfristig und äußerst effizient produziert werden. Das Rohmaterial ist nicht frei von Bewegungen, sie lassen sich jedoch einfach ausgleichen. Es ist wichtig, dass das 360-Grad-Rohmaterial frei ist von Vibrationen und Rolling-Shutter Effekten. Dies ist gegeben – und somit sind die 360-Grad-Luftaufnahmen von Peter Smiatek geeignet, um präzise Projektionen für Landschaftsgestalter, Architekten und jegliche Art von Virtual-Reality Projekten aus der Luft zu erstellen. Die 360-Grad-Aufnahmen überzeugen sehr schnell. Kurzfristig lässt sich das Material in die eigene Produktion integrieren, und mit Smiatek als Operator steht ein sehr erfahrener Mann an der Steuerung.