Mit dem Rucksack um die Welt

Vier Länder, 32 Städte und neun Flüge in 82 Tagen: Marleen Bönhoff ist 18 Jahre jung, hat 2016 ihr Abitur gemacht und das Backpacking für sich entdeckt. Ihre erstes Ziel: Südostasien.

„Und was machst du nach der Schule?“, ist vermutlich eine der häufigsten Fragen, die Schüler vor und nach ihrem Abschluss gestellt bekommen. Einige fangen an zu studieren oder beginnen eine Ausbildung, viele entschließen sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr – und ein großer Teil möchte ins Ausland. So auch Marleen, die im vergangenen Sommer ihr Abitur am Städtischen Gymnasium machte. Schon seit Kindertagen quälte Marleen die Neugierde auf fremde Länder, Leute und Neues. Auch wenn Geographie auf ihrer persönlichen Liste der Lieblingsfächer nicht an erster Stelle stand, hat sie ihren Mitschülern in den vergangenen Jahren ständig von allen Kontinenten vorgeschwärmt, auf denen sie sich gerade nicht befand – und das waren regelmäßig vier. „Ich war mir nicht sicher, was ich direkt nach dem Abi machen soll – und eine Reise außerhalb Europas stand ja schon immer auf meiner To-do-Liste. Dafür war jetzt die perfekte Zeit“, erzählt Marleen. Anfang September ging es für die junge Gütersloherin los: Von Köln über Istanbul und Jakarta nach Bali, Indonesien. „Und weil Australien nicht weit ist und die Flüge günstig waren, haben mein Begleiter Louis und ich entschieden, einen Abstecher dorthin zu machen.“ Nach dem Australien-Aufenthalt sollte es mit einer anderen Freundin nach Singapur und Thailand weitergehen. Vor dem Trip stieg die Aufregung von Tag zu Tag: „Am letzten Tag konnte ich kaum essen und schlafen, weil ich so nervös war“, lacht sie. Als dann aber – bepackt mit dem typischen Backpacker-Rucksack – der Abschied und die Sicherheitskontrollen am Flughafen geschafft waren, war die Aufregung schnell verflogen. Angekommen in Indonesien, wurden die beiden direkt von der asiatischen Kultur überrascht. Auf meine Frage nach dem ersten Eindruck – und worin sich Indonesier und Deutsche unterscheiden, antwortet Marleen nach kurzem Zögern: „In Indonesien sind alle so extrem freundlich und viele sehen zu uns Europäern auf. Die Einheimischen sind total begeistert und wollen Fotos mit dir machen! So muss es sich anfühlen, ein Promi zu sein!“, erinnert sie sich lachend.

Im indonesischen Fernsehen

Dass Europäer in Indonesien einen Prominenten-Status haben, konnten Marleen und Louis hautnah miterleben, als die Besitzerin eines Hostels die beiden Reisenden zu einem indonesischen Tanzfestival einlud. Im Schlafanzug, am Frühstückstisch sitzend, nahmen Marleen und Louis die Einladung an und mussten mit ihrer Gastmutter direkt zu den Veranstaltern fahren. „Ich wollte mich noch umziehen, aber es musste alles so schnell gehen“, fügt Marleen hinzu. Nachdem die beiden bei den Veranstaltern als VIP-Gäste vorstellt worden waren, wurden sie in einem Auto mit verdunkelten Scheiben zum Festival gefahren. „Die Besitzerin wollte die ganze Zeit, dass wir die Scheiben runter machen und den Menschen auf der Straße zuwinken. Alle haben Fotos von uns gemacht, und unsere Plätze waren direkt neben den wichtigsten Leuten der Stadt. Die anderen Gäste hatten zu dem Bereich, in dem wir saßen, keinen Zutritt“, erinnert sich Marleen lachend. Als das Tanzfestival zu Ende ging, durften die Zuschauer mit den Tänzern Fotos machen. Die Tänzerinnen bevorzugten es allerdings, die deutschen Gäste nach Fotos zu fragen. „Es bildete sich eine riesige Menschentraube, die alle Fotos mit uns machen wollten – und am Ende des Festivals wurden wir sogar vom indonesischen Fernsehen interviewt ... Und das alles im Schlafanzug.“

So viele freundliche Menschen

„In Asien freuen sich die Menschen generell sehr auf Touristen. Sie sind stolz, ihr Land und ihr Dorf präsentieren zu können. Viele wollten Fotos mit uns machen. Manchmal wird man allerdings auch einfach nur als potentieller Käufer angesehen.“ „An die unterschiedlichen Kulturen gewöhnt man sich aber schnell“, erklärt Marleen. „Da unsere Reise in Bali begann und es dort im Gegensatz zu manch anderen Gegenden sehr fortschrittlich ist, haben wir uns nach und nach daran gewöhnt. Besonders bei den Toiletten ist mir das manchmal aber gar nicht so leicht gefallen“, lacht sie. „Als wir beim Couchsurfen bei einem jungen Indonesier übernachtet haben, war ich allerdings ein bisschen überwältigt. Er lebt mit seiner riesigen Familie in einem sehr kleinen Haus, das fast keine Fenster hat. Die Zimmer waren immer nur mit einem Schrank und einem Bett ausgestattet. Dagegen ist unser Leben in Deutschland schon sehr luxuriös“, erzählt Marleen nachdenklich. In Indonesien haben sich Marleen und Louis insgesamt vier Wochen aufgehalten und sind auf einer Route gereist, die sie sich vorher, nach dem Studium zahlloser Internetseiten, selbst grob zusammen- gestellt hatten. „Wir haben uns aber oft auch einfach treiben lassen und alle möglichen Gelegenheiten genutzt, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Das Schöne bei einer so lockeren Art zu reisen ist die große Flexibilität. In den Hotels kann man sich immer mit anderen austauschen und auf den Rat der Einheimischen hören, die immer gerne Tipps für den nächsten Ausflug geben“, so Marleen. Auf dieser immer wieder „umgestrickten“ Route haben sie berühmte Kulturstätten besucht, die schönsten Traumstrände gesehen, sind auf brodelnde Vulkane geklettert und haben immer wieder Kontakt zu Einheimischen und anderen Rucksack-Touristen gesucht, bevor es dann mit dem Flieger nach Australien ging. Für Louis endete die Reise dort. Auf ihn wartete in Deutschland bereits die Uni. Für Isabell, eine andere Gütersloherin, ging die Reise dann erst los. Mit ihr traf sich Marleen in Australien. Den Rest der Reise wollten die beiden Mädchen gemeinsam verbringen.