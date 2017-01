„Wir wollen gehört werden und mitgestalten“

„Wir wollen, dass sich in der Gütersloher Schullandschaft etwas zum Guten bewegt“, erklärten die Mitglieder der Gütersloher Grundschul-Initiative in ihrer Einladung zur Gründungsversammlung der Stadtschulpflegschaft Gütersloh. Das stieß auf großes Interesse bei den Betroffenen. Am 29. September 2016 riefen Elternvertreter von 17 Gütersloher Grundschulen die Stadtschulpflegschaft Gütersloh ins Leben. Damit löst sie die Grundschul-Initiative ab und versteht sich als Ansprechpartner für Politik und Verwaltung in der Stadt. Gleichzeitig wurden Christian Beckmann und Christiane Godt zu Vorsitzendem und Stellvertreterin gewählt. Themen gibt es reichlich. So haben sie die mangelnde EDV-Ausstattung in den Grundschulen genauso auf der Agenda wie die Platzsituation der OGS, die Bussituation oder die Inklusion.





Seither ist bereits einiges passiert. Wenn die Ratsmitglieder zustimmen, erhält die Stadtschulpflegschaft Gütersloh einen beratenden Sitz im Bildungsausschuss der Stadt. Damit könnten sie bereits an dessen Sitzung am 31. Januar teilnehmen. „Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Christiane Godt als 47-jährige Mutter von drei schulpflichtigen Kindern. Doch es gibt noch weitere Pläne: „Unsere Gründung war nur der Startschuss“, so der Vorsitzende Christian Brinkmann.“ Bereits im März wollen sie ihre Satzung öffnen, um auch für die weiterführenden Schulen arbeiten zu können. „Denn die problematischen Situationen hören nach der Grundschule nicht auf“, so der 43-jährige Vater eines Sohnes. GT-INFO hat den Vorsitzenden und seine Stellvertreterin zum Stadtgespräch getroffen.

Warum haben sie die Stadtschulpflegschaft Gütersloh gegründet?

Christiane Godt: Wir finden, dass die Gründung notwendig wurde, um die Interessen der Eltern zu vertreten, die sich bei vielen Themen nicht ernst genommen fühlen. Auch, weil sie von der Verwaltung zögerlich behandelt wurden.

Wie haben die Fraktionen der Stadt auf die Gründung reagiert?

Christian Beckmann: Durchaus positiv. Bereits direkt nach der Gründung haben wir die Stadtverwaltung angeschrieben und sie über unsere Initiative informiert. Wir haben auch die einzelnen Fraktionen über uns in Kenntnis gesetzt. In der Folge gab es den Antrag der SPD zu weiteren beratenden Sitzen für Schüler-, Schul- und Elternvertreter im Bildungsausschuss, dem wohl in den nächsten Tagen entsprochen wird. Gerade erst haben wir uns in unserer Eigenschaft als Stadtschulpflegschaft mit Fachbereichsleiter Roland Thiesbrummel und dem Geschäftsbereichsleiter Joachim Martensmeier vom Fachbereich Schule und Bildung ausgetauscht.

Christiane Godt: Es ist ein durchweg positiver Austausch, immer auch mit dem Konsens, dass es schon länger nötig gewesen wäre, dass sich die Eltern mit einbringen.

Es gibt 17 Grundschulen in Gütersloh, wie haben Sie sich einen Überblick über deren Situationen verschafft?

Christiane Godt: Wir haben zunächst einmal den aktuellen Stand auf Schulpflegschaftsebene abgefragt, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie die einzelnen Situationen aussehen und welche Mängel wo besonders gravierend sind. Denn nur so können wir verbindlich über Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Dafür war auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulleitungen sehr gut. Jetzt haben wir zu den meisten Themen bereits genug Material erhalten, um konstruktiv und aktiv an der Lösungsfindung mitzuarbeiten.

Christian Beckmann: Die Elternvertreter aller Grundschulen sind dabei, doch das war nur der Startschuss. Bereits im März wollen wir die Satzung dergestalt öffnen, dass auch die weiterführenden Schulen in der Stadtschulpflegschaft mitwirken können. Der Vorteil wäre natürlich, dann als starke Elternvertretung wirklich für alle Primar- und Sekundarstufenschulen des Schulträgers Lösungen finden können.

Bereits jetzt sprechen Sie von einer desolaten Situation an den Grundschulen. Nennen Sie bitte kurz und knapp die wesentlichen Punkte.

Christian Beckmann: Es geht um eine mangelhafte EDV-Ausstattung, ein nicht ausreichendes Platzangebot im OGS-Bereich, die verbesserungswürdige Situation im Bereich Reinigung von Klassen und Toiletten, die schwierige Situation im Inklusionsbereich, der im Nordkreis keine Schule des gemeinsamen Lernens anbietet und den Bereich Verkehr. Dazu gehört die Parkplatznot rund um die Schulen, bis hin zur Schulbussituation.

Dann beginnen wir doch gleich mit der Bussituation. Was genau ist da zu bemängeln?

Christian Beckmann: Bei der Schulbussituation fehlt oftmals die Anbindung in den Bereichen der ländlicheren Gebiete wie Isselhorst, um die Kinder in die Stadt zu fahren. Das betrifft allerdings auch die weiterführenden Schulen. Die Buskonzepte sind nicht aufeinander abgestimmt und an mindestens zwei Tagen der Woche können die Kinder gar nicht den Busbetrieb nach Hause nutzen.

Christiane Godt: Es ist zwar ein neuer Bus eingesetzt worden, aber er fährt nur bis Isselhorst. Kinder aus Gebieten wie Ebbesloh oder Hollen können immer noch nicht zeitlich angemessen befördert werden. Natürlich ist das eine kleinere Schülerzahl, aber letztendlich ist unserer Meinung nach der Träger dazu verpflichtet, alle ordnungsgemäß in die Schulen zu fahren. Das ist eine Situation, die zu optimieren ist. Es ist ja teilweise so, dass die Kinder in diesen Ortschaften eine bessere Anbindung hätten, um nach Bielefeld in die Schulen gebracht zu werden. Da stellt sich die Frage, ob das so richtig sein kann.