Bertelsmann stattet Grundschulen in Gütersloh mit moderner IT aus

Die 3.556 Grundschülerinnen und -schüler in Gütersloh dürfen sich auf eine verbesserte Computer-Ausrüstung zum Lernen freuen: Bertelsmann spendet der Stadt insgesamt 600.000 Euro, um die IT-Ausstattung an den hiesigen 17 Grundschulen auszubauen und zu modernisieren. Mit dem Geld werden in den kommenden Monaten mobile IT-Endgeräte für den Unterricht angeschafft.

„Als Medien- und Bildungsunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass jungen Menschen frühzeitig die notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien vermittelt werden. Dazu bedarf es jedoch einer modernen IT-Ausstattung in Grundschulen. Entsprechend gern setzen wir uns deshalb an unserem Heimatsitz dafür ein, ideale Voraussetzungen für Unterricht und Lernen in der digitalen Welt zu schaffen. Besonders freut mich, dass die größte Bertelsmann-Spende der vergangenen Jahre hier vor Ort damit unmittelbar den Kindern in Gütersloh zugutekommt.“, erklärt Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann.

Henning Schulz, Bürgermeister von Gütersloh, sagte: „Diese Spende kommt genau zur rechten Zeit. Sie ermöglicht uns, kurzfristig den ersten großen Schritt zur Umsetzung des Zukunftsprogramms ‚IT an Schulen‘ zu gehen. Die flächendeckende Ausstattung der Grundschulen bildet dabei die Basis für den verantwortungsvollen Umgang mit unterschiedlichen Medien und die damit verbundene pädagogische Arbeit. Ich danke dem Unternehmen Bertelsmann herzlich für diese großzügige Unterstützung, die einmal mehr die Verbundenheit mit dem Standort deutlich macht. Sie bringt uns ein großes Stück nach vorn bei der Realisierung unserer Ziele, unsere Schulen einheitlich und zukunftsfähig auszustatten.“



Einig sind sich die beteiligten Partner, dass der Einsatz moderner IT-Technik an Grundschulen mit entsprechenden pädagogischen Konzepten begleitet werden muss. Joachim Martensmeier, Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Soziales der Stadt, fügt hinzu: „Die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen zu souveränen Akteuren in den Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Welt zu machen, ist eine Aufgabe, die sich auf viele Schultern verteilt. Der Schulträger schafft die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, die Schulen verantworten den pädagogisch fundierten Umgang und Gebrauch. Der immer größer werdende Stellenwert der Digitalen Bildung bedeutet für alle ein ständiges Hinzulernen. Die Bereitschaft dazu ist vorhanden. Dass Bertelsmann uns dabei in diesem Maße unterstützt, freut uns sehr!“

Generell mangelt es in Deutschland laut Studien an der technischen Ausstattung von Schulen. Einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom zufolge, sind 89 Prozent der Lehrer in der Sekundarstufe 1 der Meinung, dass sich Inhalte und Zusammenhänge mit Hilfe digitaler Medien besser darstellen lassen; jeder zweite Lehrer würde gern häufiger digitale Medien im Unterricht einsetzen. Dies scheitere jedoch häufig an fehlenden Geräten, so die Studie.