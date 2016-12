Feiertage für Liedbegeisterte

Nach den Feiertagen geht es in Gütersloh gleich weiter mit Feiertagen: Feiertage für Liedbegeisterte, Liedliebhaber und Liedkenner. Forum Lied lädt an vier aufeinanderfolgenden Abenden ein zum diesjährigen „Festival zwischen den Jahren“, zu erlesenen Liedprogrammen auf der Studiobühne des Theater Gütersloh. Das Theater ist ein architektonischer „Hingucker“ in der Region, auf seiner Studiobühne eröffnet eine Panoramascheibe hinter den Künstlern dem Publikum einen Blick in den Abendhimmel. 2016 sind hochbegabte Sängerinnen und Sänger der Hochschule für Musik Detmold auf Einladung von Pianist Prof. Peter Kreutz im Liedfestival zu hören: Lieder und Balladen von Franz Schubert, Edvard Grieg, Jacques Ibert und Carl Loewe im klassischen Liederabend eines Bassisten, romantische Duette von Antonin Dvořák mit zwei Sängerinnen. An einem Konzertabend wird auch in diesem Jahr der Flügel als Begleitinstrument durch ein anderes Instrument ausgetauscht: Nach Harfe und Laute in den Vorjahren trifft nun eine Mezzosopranistin auf eine Percussionistin. Ein Ereignis für Ohr und Auge in gleicher Weise. Eintrittskarten im Vorverkauf bei Gütersloh Marketing. Tickethotline 05241 – 211 3636. Einzelkarten 13 Euro/ ermäßigt 8 Euro.