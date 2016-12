„Zukunftsprogramm IT an Schulen“

Im Schuljahr 2017/2018 sollen alle Gütersloher Grundschulen mit der nötigen digitalen Infrastruktur und Endgeräten ausgestattet sein. Die flächendeckende Versorgung ist der erste große Schritt zur Umsetzung des Zukunftsprogramms „IT an Schulen“, das Bürgermeister Henning Schulz jetzt mit der Bildung einer „Task Force“ zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses angestoßen hat. Insgesamt sollen die dafür vorgesehenen Mittel im Haushaltsentwurf 2017 der Stadt Gütersloh von bisher 175.000 Euro auf

500.000 Euro aufgestockt werden. Auch in die Projektliste für das Landes-Programm „Gute Schule 2020“ wurde „IT an Schulen“ mit aufgenommen.

„Die zukunftsfähige Ausstattung unserer Schulen ist ein Teil der digitalen Agenda, die wir in den kommenden Jahren mit allen Beteiligten gemeinsam umsetzen wollen,“ sagt Henning Schulz. Die Ausstattung der Grundschulen, die sich dank einer großzügigen Spende zügig realisieren lasse, sei der Einstieg und eine wichtige Basis, um die gesetzten Ziele einer einheitlichen und einer dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Ausstattung aller Schulen zu erreichen.

Wichtig sei aber auch, dass die Schulen und Schulkonferenzen ihre Medienkonzepte klar definierten und dem Schulträger Stadt abstimmen, betonte Schuldezernent Joachim Martensmeier im Bildungsausschuss. Er beantwortete Fragen, die die Fraktionen gemeinsam zum Thema „EDV an Grundschulen“ eingereicht hatten und kündigte an, dass in einem Planungsgespräch mit den Schulleitungen am 12. Dezember „die Notwendigkeiten an den einzelnen Grundschulstandorten definiert und in einem Medienentwicklungsplan verankert werden sollen.“

Martensmeier wies auch darauf hin, dass neben dem Ausbau der Infrastruktur in den Schulen auch Sorge für die notwendige Breitbanderschließung außerhalb der Schulen zu tragen sei. Gegenwärtig würden für alle Schulstandorte die Kosten für eine Glasfaser-Breitbanderschließung berechnet, die für die Zukunft eine Bandbreite von mehr als 50 bzw. 100 Mbits ermöglicht. Für den Breitbandausbau an Schulen sei ein weiteres Bundesprogramm angekündigt, so Martensmeier. Eine erste Bedarfsabfrage sei dazu im Herbst dieses Jahres erfolgt und von der Stadt Gütersloh entsprechend beantwortet worden. Martensmeier: „Es bleibt abzuwarten, zu welchem Zeitpunkt das Programm tatsächlich aufgelegt wird.“

Zur Frage der personellen Ausstattung für die schulische Systembetreuung erklärte Martensmeier im Bildungsausschuss unter anderem, dass in den Entwurf des Haushalts 2017 430 000 Euro für die Vergabe externer Dienstleistungen eingestellt seien.