Mit Schirm, Charme und Leidenschaft

Flinke Hände wechseln schmale, schwarze Streben aus, verknüpfen die neuen behände mit dem karierten Stoff darunter, führen sie alle mit feinen Drähten an einer kleinen Metallrosette zusammen und zurren sie fest. Dieter Burkhard ist ganz in seinem Element. Er ist Schirmmacher – und damit einer der letzten seiner Art. Zehn Minuten dauert der Auftrag, einen Schirm der Marke Doppler zu reparieren, denn Schirmreparateur ist der 67-Jährige auch. Früher hatte er sogar zehn Schirme in einer Stunde repariert, zwölf bis 14 Stunden am Tag, nicht selten an sieben Tagen in der Woche.

Bereits mit fünf Jahren verkaufte Dieter Burkhard seinen ersten Schirm. „Das kommt aber nicht von ungefähr, denn meinen Eltern gehörte das Lederwaren- und Schirmfachgeschäft Uekmann in der Berliner Straße“, erklärt er mir, als ich ihn eines Nachmittags im November besuche. Es scheint genau die richtige Jahreszeit, um sich einmal näher mit dem Gegenstand zu beschäftigen, der uns jetzt so oft durch Wind und Wetter begleitet. Dieter Burkhard bewohnt mit seiner Frau Barbara ein Haus am Stadtrand, in dessen oberer Etage eine große Werkstatt untergebracht ist. Seit fast vierzig Jahren ist das so.

Eine Empfehlung mit Folgen

Während Burkhard den Stoff durch seine Finger gleiten lässt und ihn mit winzigen Drähten versieht, erzählt er von seinen Anfängen, zu einer Zeit, in der hochwertige Schirme noch zum Alltag gehörten. Als Kind hatte er gemeinsam mit seinen Geschwistern im elterlichen Geschäft geholfen und dabei seine große Leidenschaft für die Schirmherstellung entdeckt. Heute würde man sagen, es war eine Art „Learning by Doing“, das sich über Jahre hinzog. Später erlernte er zunächst den Beruf des Schaufenstergestalters. Als sein Bruder das Traditionsgeschäft der Eltern übernahm, reifte jedoch Burkhards Idee, aus den einstigen Schirmreparaturen ein eigenständiges Unternehmen zu machen.

Seit Jahrzehnten gingen die Vertreter namhafter Schirmhersteller im elterlichen Betrieb ein und aus. Dieter Burkhard kannte sie alle – und sie seine gute Arbeit. Das hatte Folgen. Sie empfahlen den Schirmmacher ihren Arbeitgebern. Es dauerte nicht lang, bis der erste Fabrikant seinen gesamten deutschlandweiten Reparaturservice über den Gütersloher abwickelte. Auf einen Schlag hatte er jede Menge zu tun. „Der Markt war ja riesig,“ erklärt der Schirmmacher. „Jede Frau hatte zu jedem Mantel den passenden Schirm, und auch Männer hatten mehrere für die unterschiedlichen Gelegenheiten.“ Sie waren zwar teuer, hielten aber nahezu ewig. War einer defekt, wurde er repariert. Ein florierendes Geschäft für jeden Schirmmacher. Und auch bei Burkhard klopfte ein Hersteller nach dem anderen an: Knirps, Doppler, Kobold, Boy – alle großen Marken und Schirmwerkstätten ließen in Gütersloh reparieren.

Täglich 100 Schirme und kein Ende

Mittlerweile hatte Dieter Burkhard weit über tausend Kunden in seiner Kartei. „Vor 40 Jahren gab es in jedem Dorf und in jeder Stadt ein oder sogar zwei Schirmfachgeschäfte“, erläutert er den Boom. Als er seine spätere Frau Barbara kennenlernte, war sie schnell mit von der Partie: Sie ließ sich in einer Schirmfabrik zeigen, wie man Neubezüge herstellt. Ab jetzt war Arbeitsteilung angesagt: Während Dieter Burkhard sich um die Reparaturen kümmerte, sorgte Ehefrau Barbara für die handgefertigten Neubezüge und den Versand. Sie bezogen das heutige Haus und arbeiteten fortan zu zweit. Manchmal half jemand beim Verpacken, doch das war’s auch schon. „Zum Anlernen hatten wir ja keine Zeit, und wenn wir Zeit hatten, hatten wir keine Schirme“, lacht Dieter Burkhard. 2.500 Schirme reparierten sie im Monat, fast 100 Schirme am Tag und es kamen täglich weitere 100 hinzu. Sogar wenn sie mal Urlaub machten. „Dann waren wir bis Weihnachten beschäftigt, die aufgelaufenen Lieferungen abzuarbeiten.“ Doch das, so der Schirmmacher, habe sich im Laufe der Zeit deutlich geändert. Heute überfluten Billigschirme den Markt, eine Reparatur lohne sich da kaum und der einst so lukrative Job des Reparateurs ist mittlerweile ein aussterbender Beruf.

Ein Lager für alle Fälle

Zwischen 500 und 600 Schirme im Monat finden auch heute noch ihren Weg nach Gütersloh. Doch leben könne man davon nicht mehr. „Ich bin jetzt Rentner, und wir machen das ganz gemütlich weg“, grinst er und zeigt ein paar seiner derzeitigen Arbeiten. Es sind hochwertig verarbeitete Schirme mit Griffen aus Kastanienholz und einem Dach aus dicker, fester Baumwolle. Andere sind filigran gearbeitet und mit feinstem Seidentuch bespannt. Jeder von ihnen kostete mal 120 oder 140 Euro. Manche von ihnen sind alt, andere scheinen neuwertig zu sein. Auch das komme nicht von ungefähr: „Gute Qualität wird wieder mehr geschätzt“, so Burkhard. Der Trend gehe zurück zu den hochwertigen Schirmen. Den früheren Boom aber werde es so wohl nie wieder geben. Geht etwas kaputt, sind es oft nur Verschleißteile wie die Streben, der Schieber, die Automatik oder die Griffe. Und für alles findet sich in der Burkhardschen Werkstatt Ersatz. Der Schirmmacher öffnet die Schubladen und zeigt seine Schätze: Unmengen an Griffen, Streben, Stöcken, Mechanik, aber auch feinste Stoffballen hat er über die Jahre gesammelt, um sie im Fall der Fälle zu verwerten. Altes, das nicht mehr hergestellt wird, findet sich neben modernstem Zubehör. So wie die winzigen Spitzen in allen Farben und Längen, die in Kästen lagern. Sie werden an die unteren Enden der Streben aufgesetzt und werden, wie vieles andere auch, bis heute von einer Schirmmanufaktur gefertigt.

Vollendete Handarbeit

Auch neue Schirme stellen Dieter und Barbara Burkhard her. Einen guten Schirm, so erklärt der Schirmmacher an einem eigenen Modell, erkenne man an dem stabilen Stock, einem massiven Gestell und langen Streben. „Wenn ein Sturm kommt, passiert nichts, denn der Schirm bietet Widerstand. Je runder man ihn spannen kann, desto weniger besteht die Gefahr, dass er sich überschlägt.“ Natürlich haben diese Schirme auch ihr Gewicht. „Heute“, so sagt er, „sind eher die leichten und kleinen gefragt. Doch ihre Streben sind oft viel zu kurz und das Dach deshalb extrem flach. Ein solcher Schirm hält dem Wind selten stand.“

Nebenan ist Barbara Burkhard gerade damit beschäftigt, eine feste, dunkelrote Seide für einen antiken Schirm vorzubereiten. Im Laufe der Jahre hat sie viele Schablonen gefertigt. „Das muss sein“, sagt sie, „es gibt ja so viele unterschiedliche Schirme.“ Größe und Durchmesser ergeben immer wieder andere Längen und Formen, hinzu kommen die unterschiedlichen Bauweisen mit acht, 16 oder gar 32 Streben. Pro Strebe benötigt ein Schirm eine Stoffbahn. Für das antike Modell legt sie eine Schablone auf den Stoff und zeichnet mit der Kreide den Umriss nach. Dann schneidet sie die acht benötigten Bahnen zu. Auf einer alten Kettelmaschine werden die Stücke zusammengenäht. „Diese Maschine haben wir vor Jahren von einer Schirmfabrik gekauft. Die rattert hier schon 40 Jahre und war zuvor nochmal so lange im Einsatz.“ Auch Burkhard hat hier für sein eigenes Gewächs noch etwas zu tun: Eine andere ähnlich betagte Maschine ist dafür ausgelegt, die kleinen Spitzen anzunähen. „Wenn dieser Schirm fertig ist, ist er so stabil, dass man sich notfalls auch damit verteidigen kann“, lacht er.

Aus Liebe zum Schirm

Die Burkhards lieben einfach Schirme. Sie stehen und hängen aufgereiht an den Wänden. Neben den vielen Eigenkreationen finden sich auch einige bunte aus Fernost. Es sind diejenigen, die ihnen aufgrund von Farben, Ornamenten und Drucken besonders gut gefallen. Zu jedem von ihnen kann Burkhard etwas erzählen. Wie zu dem auffällig großen in Regenbogenfarben: „Der ist völlig rund gearbeitet und hat 16 Streben. Wenn sie das heute selbst herstellen wollen, könnte man das ja gar nicht mehr bezahlen.“ Ein anderer weist sogar 32 Stoffbahnen auf. „Die verkaufen wir auch, wenn sie jemand möchte.“ Doch sie zu reparieren, lohne sich eigentlich nicht, denn da stünden Preise von zehn oder 20 Euro in keinem Vergleich zu einer Reparatur. Eigentlich. „Wir leben ja auch von Leuten die sagen, ich schmeiße grundsätzlich nichts weg, oder sie möchten einen besonderen Schirm als Andenken bewahren.“

Barbara und Dieter Burkhard haben heute viel mehr Zeit als früher und betreiben ihre Leidenschaft längst als wohlverdiente Ruheständler. „Es ist ein schönes Hobby und während andere Geld kosten, verdienen wir uns damit noch ein wenig dazu“, lachen sie. Manchmal, so erzählt das Ehepaar, kommen auch Schulklassen zu ihnen und möchten erfahren, wie ein Schirm hergestellt wird. „Wir bauen dann mit ihnen ein Gestell, schneiden die Bezüge zu und nähen sie zusammen.“ Beide freuen sich, ein wenig von der großen, alten Tradition der Schirmherstellung weitergeben zu können. Eben so, wie sie mir jetzt gerne einen Einblick in ihre Arbeit vermittelt haben.