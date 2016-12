Musik in die Wiege gelegt

Das Bewahren von Werten, das Fortführen von Traditionen spielen am 1851 gegründeten Evangelisch Stiftischen Gymnasium bis heute eine entscheidende Rolle. Während Oberstudiendirektor Martin Fugmann in den vergangenen Wochen in das Amt des neuen Schulleiters offiziell eingeführt wurde, gestaltet der schuleigene ESG-Posaunenchor dabei wie selbstverständlich einen Teil des musikalischen Rahmenprogramms. Die kleine Revolution hinter dieser Nachricht zeigt sich erst beim Blick aufs Detail. Geleitet wird eines der ältesten Schul-Posaunenensembles in ganz Deutschland seit Pfingsten von Anne Frevert. Die 14-Jährige ist somit die erste Präsidin in der Geschichte des 1871 gegründeten Bläserchores, dem unter anderem so bekannte Persönlichkeiten wie Pastor Hans-Joachim Schulze-Geißler, Dreiecksplatzmacher Volker Wilmking oder Dirigent Malte Steinsiek (Leiter der Westfälischen Kammerphilharmonie) vorstanden. 145 Jahre – genau 94 mal – wurde der Dirigentenstab im Zwei- oder Dreijahresrhythmus von einem Präsiden zum nächsten weitergereicht. Geschuldet war dies zum Großteil der eingangs erwähnten eigenen Historie. Die Tür zum Chor öffnete sich für Mädchen erst im Jahr 1992, bis dato waren die drei festen Jahreshöhepunkte – Pfingstkonzert, Weihnachtskonzert sowie das legendäre Turmblasen am Heiligen Abend – ausschließlich Jungen vorbehalten.

Zur rechten Zeit am rechten Ort

Statt wunderbarer Schlagzeilen wie „Emanzipation am ESG“ oder „Letzte Männerbastion gefallen“ folgt jedoch eine Geschichte über eine sympathische Heranwachsende, der die Liebe zur Musik quasi schon in die Wiege gelegt wurde, die ihr Herz mutig in beide Hände nahm, bereit war, Verantwortung zu übernehmen und letztlich auch vielleicht einfach zur rechten Zeit am rechten Ort war. 2016 war die Zeit einfach reif für das erste Mädchen am Taktstock, der ein bisschen wie eine Mischung aus Zauberstab und Mini-Gardinenstange anmutet. Traditionell agiert und finanziert sich der Posaunenchor am ESG völlig autark. Alle Entscheidungen werden demokratisch innerhalb der Gruppe gefällt, dies gilt auch für die Wahl des musikalischen Anführers. Bei der Nachfolgeregelung für den vor dem Pfingstkonzert Mitte Mai ausgeschiedenen Karl-Julius von Keudell spielte das Geschlecht von Anfang an eine untergeordnete Rolle. Viel entscheidender sei aus Chorsicht die musikalische Kompetenz gewesen.

Stellvertretend für seine Mitspieler setzt Thedel Haver-Rassfeld (18, Leiter der Nachwuchsbläser des Bottenchores, seit dem 5. Schuljahr Chormitglied) zum beeindruckenden Trompetensolo für die Präsidin an: „Es ging nicht um das Geschlecht, sondern einzig und alleine um Fähigkeiten und Können. In Sachen Musik macht Anne niemand etwas vor. Unseren Respekt hat sie.“ Verena Roick (17, Schwester des ehemaligen Präsiden Patrick Roick) pflichtet dem bei: „Mit ihren erst 14 Jahren macht Anne das wirklich gut.“ Nach einer Woche habe sie sich „auch mit den älteren, erfahrenen Jungs arrangiert. Ab da lief es.“

Mehr geht nicht

Die ausnahmsweise nicht instrumental, sondern verbal vorgetragenen Lobeshymnen werden beim Blick auf die breit gefächerten musikalischen Wurzeln der Neuntklässlerin verständlich. Dem Blockflöten- und Akkordeonunterricht in der

Grundschule folgte 2012 mit dem Wechsel an die Feldstraße – nebst des späteren Eintritts in die Big Band des ESG – auch die bis heute andauernde Liaison mit Blechblasinstrumenten. Bereits in der 5. Klasse im zarten Alter von zehn Jahren wollte Anne das größte Instrument, die Tuba, spielen. Lachend erinnert sie sich heute zurück: „Die älteren Jungs haben mir geraten, fang doch erstmal mit der kleineren Version, dem Euphonium, an.“ Nach und nach kamen die besagte Tuba (7. Klasse), Trompete sowie Waldhorn (9. Klasse) dazu. Seit kurzem lernt die Präsidin auch Posaune. „Mehr geht jetzt nicht“, stellt sie fest.

Um für die mit viel Zeiteinsatz, enormem Engagement sowie für eine Heranwachsende vielen ungewohnten Pflichten verbundene Aufgabe gerüstet zu sein, bedurfte es jedoch viel mehr. Nicht von ungefähr wird der Präsidenwechsel stets mit einem bis eineinhalb Jahren Vorlauf geplant. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben vergingen in diesem Fall von der ersten Anfrage, zarten Überlegungen bis zur Zusage mehr als sechs Wochen. Nach einem guten halben Jahr scheint die seit dem 5. Schuljahr fest im Chor Verwurzelte durch ihre ruhige, besonnene und trotzdem souveräne Art im neuen Amt angekommen zu sein. Neben Konzerten und Klassenarbeiten hat Anne ihren eigenen Weg gefunden. Wenn die stressige Weihnachtszeit mit dem großen Konzert in der Martin-Luther-Kirche, dem Turmblasen sowie den noch zu bewältigenden „normalen“ Schülerpflichten wie Lernen und Hausaufgaben geschafft sind, will die Präsidin sich vielleicht auch neuen musikalischen Herausforderungen für den Posaunenchor widmen. Dazu fehlte bislang einfach die Zeit. Anne Frevert: „Man braucht ein halbes Jahr, um in das Amt hineinzukommen. Alles Weitere wird man sehen. Bisher haben sich meine Erwartungen erfüllt. Alle ziehen super mit, wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen". Mutter Sabine Frevert (48) ist als ESG-Altschülerin auf ihre Tochter jedenfalls stolz: „In ihrem Alter hätte ich das nicht gekonnt.“ Auch ein ungewohntes Problem wird sich sicherlich bald erledigt haben. Anne Frevert: „Vom Dirigieren gab es am Anfang einen tierischen Muskelkater.“ Aber warum sollte es der ersten Präsidin in der langen Historie des Gymnasial-Posaunenchores besser ergehen als ihren 94 männlichen Vorgängern ...