Bau der Feuerwache

Fachausschüsse und der Rat der Stadt Gütersloh haben sich für den Neubau der Feuer- und Rettungswache auf dem Marktplatz entschieden. Im Vorfeld wurde darüber in mehreren Schritten und Arbeitskreisen beraten, um die beste Lösung zu finden. Richtig ist, dass für den Neubau der Feuerwache 18 Platanen gefällt werden müssen. Unrichtig ist die Anzahl der Fällungen von 44, die in einem Antrag der UWG-Fraktion genannt wurde. Das Fällen der Bäume wurde explizit sowohl in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Ordnung am 19.05.2016 als auch noch einmal in der Sitzung des AK Feuerwehr am 20.09.2016 beraten, beides Mal in Anwesenheit des UWG-Vertreters.







In der planerischen Abwägung hat man sich für das Fällen der Bäume entschieden, um möglichst viel von der Marktplatzfläche erhalten zu können. Durch das nunmehr von der UWG beantragte Verschieben des Baukörpers nach Westen könnte ein Erhalt von maximal 8 Platanen an der Friedrich-Ebert Str. erreicht werden. Dafür müssten 35 Stellplätze auf dem Marktplatz aufgegeben werden und - noch wichtiger – der Verbleib der Kirmes an diesem Standort wäre gefährdet. Die Kosten für den Rückbau der gerade hergerichteten Stellplätze würde ca. 50.000 € betragen. Für die gefällten Bäume ist Ersatz an Ort und Stelle vorgesehen, 31 Bäume werden dort nachgepflanzt, 11 Platanen an der Friedrich-Ebert-Straße und 20 Feldahorn parallel zum Marktplatzpättken.