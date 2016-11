Wenn der Held auf die Puppenbühne kommt, tauchen die Kinder ein, in die bunte Welt von Kasperle. Foto: Gütersloh Marketing

„Tri, tra, trullala...“

Was wäre der Gütersloher Weihnachtsmarkt ohne das bunte Puppenspiel um Kasperle, Seppel und die Großmutter, den Wachtmeister Alois Dimpfelmoser, die alte Hexe Wackelzahn, den umtriebigen Räuber Hotzenplotz und den Zauberer Petrosilius Zwackelmann? Ganz genau: Gar nichts!



So zumindest sehen es die vielen kleinen Zuschauer, die Jahr für Jahr mit Begeisterung die Weihnachtsmarktbühne belagern, sobald sich ihr Held in seinem bunten Theater ankündigt: „Tri, tra trullala – der Kasperle ist wieder da!“, hallt es dann über den Platz. Kasperle ist der Star des Ensembles. Mit seiner roten Zipfelmütze hat er sich seit Jahrzehnten in die Herzen ganzer Generationen von Kindern gekaspert. Ein komischer Held ist er: gutherzig, tapfer, immer zu Späßen aufgelegt und mit dieser ganz besonderen Schläue gesegnet, während seine Widersacher stets darauf aus sind, ihn mächtig aufs Kreuz zu legen. Doch da bewahre ihn seine Klatsche vor! Ständig muss er sich oder andere verteidigen – und zu guter Letzt hat der Gute über das Böse gesiegt.

„Es ist dieses alte Spiel um Ethik und Moral, das die Kinder damals wie heute begeistert“, weiß Oliver Laubinger. Seit 1986 war der heute 63-Jährige aus der Nähe von Walsrode der verborgene Held hinter den Handpuppen und übergab 2014 das Theater an seinen Neffen Gorden. Laubinger selbst stammt aus einer Schausteller-Familie und entdeckte früh seine Leidenschaft für das Puppenspiel. Er trat in Kindergärten und Schulen auf und begeisterte bald auch die Organisatoren der Weihnachtsmärkte von Niedersachsen bis Westfalen mit seinem Spiel. Doch nicht nur das – auch die Puppen hatten ihren Teil zu den jährlichen Engagements beigetragen, ist er sicher, sind sie doch allesamt handgefertigte Figuren aus der Puppenhochburg Hohenstein. „Ihre Puppengesichter sind sehr grob geschnitzt“, erklärt Laubinger. Und das habe seinen Grund: „Durch diese Struktur wirken sie lebendig, weil sich das Licht in der Schnitzerei brechen kann.“



Puppenspieler durch und durch

„Ich bin ein Puppenspieler der alten Schule“, erzählt Laubinger. Nicht so, wie viele seiner Kollegen, die in ihrem Spiel erklären, warum man Papier nicht einfach wegschmeißen darf. „Das“, so fährt er fort, „ist für mich nur ein lehrreiches Stück. Doch das Puppentheater lebt davon, dass Kinder vor der Bühne sitzen, in eine andere Welt abtauchen und aus sich herausgehen.“ Natürlich, sagt er, könne man in die Geschichten das eine oder andere aktuelle Thema einflechten, aber dann sei es auch genug, sonst verliere das Spiel an Spannung. Laubingers Kasperlegeschichten erzählen von Moral und spiegeln menschliches Verhalten und Werte wider. „Die Puppen sind doch Identifikationsfiguren. Die Kinder fühlen mit dem Kasper und dadurch lernen sie natürlich auch“, ist Laubinger sicher. „Wem“, fragt er, „würden sie eher glauben, das etwas gefährlich ist: Kasper oder einem Lehrer?“



Geschichten mit Emotionen

Mit Kindern zu spielen sei etwas ganz Wunderbares, erklärt der Puppenspieler. „Im Laufe der Zeit habe ich viele der Geschichten angepasst, einfach weil ich zugehört habe. Man muss immer spontan sein und interagieren.“ Das Geheimnis eines guten Puppenspiels bestehe in der Verbindung zwischen Zuschauern und Puppe. „Wer mit Kindern arbeitet, weiß, sie sehen nicht nach links und rechts, sondern nur auf die Puppen, und alles andere wird unwichtig.“ Für Laubinger ist genau das so faszinierend. „Als Handpuppenspieler kann man die Reaktionen der Kinder nicht sehen, sondern muss sich daran orientieren, was sie der Puppe zurufen.“ Und genau das kann ganz schön laut sein. Nämlich dann, wenn der Bösewicht dem Liebling der Kinderherzen eins auszuwischen droht. „Dann muss man die Kinder erleben – das ist das Schönste“, erklärt der Puppenspieler. So wie vor Jahren, als es Bindfäden regnete und Laubinger die Kinder bat, direkt auf die Weihnachtsbühne zu kommen, um sein Spiel zu sehen. Die Geschichte nahm ihren Lauf und Kasperle machte Späße, als sich von hinten der Räuber anschlich. „Ich hörte, dass sich ein Junge so sehr darüber ärgerte, dass er vorsprang, die Handpuppe zu fassen bekam und damit leider auch mich“, lacht Laubinger über die unvorhergesehene Szene. „Er zog mit solcher Kraft an mir, dass die Bühne drohte, umzufallen, bis jemand kam, und den Jungen behutsam wegnahm.“ Das, so Laubinger, sind Emotionen. Das meint er mit dem Eintauchen in eine Geschichte. Und es ist das, was Gut und Böse, moralisches und menschliches Verhalten am besten beschreibt. „Was da manchmal an Ideen kommt, um das Böse zu besiegen, das glaubt man gar nicht. Daraus kann man als Puppenspieler viel lernen, und es inspiriert zu immer neuen Geschichten.“ Laubinger hat im Laufe der Jahrzehnte so manches auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt erlebt und erinnert sich gerne an die Menschen, die er hier kennenlernte. Zweimal wöchentlich verzauberte er mit seinem Spiel auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt die Kinder der Stadt. „Viele Eltern kamen mit ihren Kindern und erzählten mir, dass sie selbst als Kind begeisterte Zuschauer meiner Geschichten waren“, erinnert er sich mit ein bisschen Wehmut.



Eine neue Geschichte wartet schon

Vor zwei Jahren reichte Oliver Laubinger das Zepter an seinen Neffen Gorden Kaselowsky weiter. Auch der 29-Jährige ist Puppenspieler aus Passion und lebt mit seinem Spiel die traditionellen Werte seines Onkels weiter. Auch er reist durchs Land und ist sowohl in Schulen als auch auf den Weihnachtsmärkten ein gern gesehener Gast. Mittlerweile wurde das Kasperletheater runderneuert, und die handgefertigten Puppen stammen jetzt aus der Figurenwerkstatt der Berlinerin Maarit Kreuzinger. Ab dem 28. November wird er auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt jeden Montag und Mittwoch um 15 und 16 Uhr die Kinder mit den Geschichten um Kasperle verzaubern. Dafür hat er sich eine ganz neue Geschichte ausgedacht und gleich drei neue Figuren im Gepäck: den bösen Weihnachtswichtel, einen weiteren Räuber und die Hexe Suppengrün. ˜