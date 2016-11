Ballregen, v.l: Jan Luca Reckmeyer (15), Dennis Paulsen (14), Bengt Wintermann (13) und Vitali Kasper (13)

Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport

Ist hierzulande vom Tischtennis die Rede, landet das Gespräch in Schlägerumdrehung unwillkürlich bei einem Namen: Timo Boll. Seit mehr als zehn Jahren gehört der erfolgreichste deutsche Schlägerschwinger zur absoluten Weltelite. Bei Olympischen Spielen oder dem Weltcup hat der fünfmalige Europameister alles abgeräumt, was es im Tischtennissport zu gewinnen gibt. Beinahe wie selbstverständlich darf der dreifache Sportler des Jahres auch bei der Ausbildung an der Basis nicht fehlen. Bei den Zelluloid-Artisten des 1. TTC Postsportvereins Gütersloh ist dies nicht anders, als in einer x-beliebigen Abteilung der extrem schnellen Rückschlagsportart irgendwo in Deutschland.



Auf einem großen Poster am

schwarzen Brett in der Sporthalle des Carl-Miele Berufskollegs an der Wilhelm-Wolff-Straße – seit 1982 Trainings- und Spieldomizil – lüftet der Vorzeigesportler im Rahmen der drei wöchentlichen Trainingseinheiten unter der Überschrift „King Pong Boll – Das Geheimnis meiner Aufschläge“. Besondere Beachtung finden die Hinweise nicht. Dazu sind die aktiven Punktejäger viel zu sehr mit ihrem eigenen Spiel beschäftigt. An den 30 bis 35 aufgestellten Tischen gehen 70 bis 80 Sportlerinnen und Sportler gleichzeitig in Zweier- und Dreiergruppen in den vier sogenannten Segmenten (Leistungsgruppen) ihrem Hobby nach. Rund 500 der kleinen, nur 2,67 Gramm leichten Bälle fliegen pausenlos durch die Hallenluft, werden geschmettert, abgewehrt, geblockt, landen dann irgendwann unbeachtet auf dem Parkett, wo sich unwillkürlich ein Ball-Teppich bildet.

Mitten im Auge des tobenden Ballorkans

wirkt Abteilungsleiter Dariusz Jakubowski wie ein echter Ruhepol. Der 48-Jährige springt zwischen den Jugend-, Hobby-, Anfänger-, Senioren- und Leistungsgruppen hin und her, grüßt hier, organisiert da, plaudert mit den anerkannten Neuankömmlingen der so titulierten „Welcome-Gruppe", die im Rahmen eines von Bertelsmann initiierten Vorzeige-Projektes durch menschliche Kontakte in die Gesellschaft integriert werden sollen. Auch an der erst im November erfolgten Ernennung zum landesweit anerkannten „Leistungsstützpunkt“ hat die spielende Nummer 1 der 2. Mannschaft ihre Finger im Spiel. 2006 übernahm Jakubowski – heute zudem Geschäftsführer des Stadtsportverbandes – die Führung der Zelluloid-Artisten. Damals bestand die Abteilung „aus gerade mal 20 Männeken und zwei Jugendlichen“, erinnert sich der rührige Organisator an den schwierigen Anfang zurück. Dank eines ausgeklügelten Konzeptes samt des Aufstellens kleiner, erreichbarer Jahresziele ist die Gründungsabteilung des ehemaligen Betriebssportclubs (1951 mit den Abteilungen Kegeln, Fußball, Skat, Wandern und eben Tischtennis ins Leben gerufen) mittlerweile die größte aktive Sportlergruppe des Postsport-Vereins. 120 Mitglieder (die Hälfte davon unter 18 Jahren) holen in insgesamt 15 Mannschaften regelmäßig Schläger und Bälle aus der Tasche.

Wie nur wenige Vereine schaffen die Postler problemlos den schwierigen Spagat zwischen Breiten - und Leistungssport. Die Aushängeschilder der 1. Mannschaft messen sich in der Meisterschaft auf ambitioniertem Landesliga-Niveau. Auf freiwilliger Basis sind die Eurofighter der 1. Senioren des Post SV dazu in der Europaleague unterwegs. Nach erfolgreich überstandener ersten Runde gegen den belgischen Drittligisten TTK Turnhou-Antwerpen geht es am 27. und 28. November in Sarajevo (Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina) um den Einzug in die dritte Runde.

Zum buchstäblich bunten Treiben an den Trainingsabenden der ineinander übergehenden Hallenteile zwei und drei trägt auch die extrem breitaufgestellte Jugendbasis einen wesentlichen Teil bei. Als ausdrücklicher Teil des Gesamtkonzeptes trainieren die zwischen 7 und 75 Jahre (immer) jungen Sportler fast zeitgleich Seite an Seite. Die aufgestellten Banden dienen lediglich der räumlichen Begrenzung. Dariusz Jakubowski: „Wir wollen ausdrücklich die gesamte Tischtennis-Bandbreite abdecken. Wer Leistungssport betreiben will, ist bei uns ebenso richtig, wie diejenigen, die nur aus Spaß und als Hobby spielen”. Die enge Verzahnung des ausdrücklich „generationenübergreifenden Vereines“, so Dariusz Jakubowski, zeigt sich auch in dem andernorts oft problematischen Übergang zwischen Jugend- und Seniorenabteilung. Mit dem 15-Jährigen Schüler Jan-Luca Reckmeyer hat sich auch eines der zahlreichen im Verein ausgebildeten eigenen Talente im Kreis der sechs Akteure umfassenden ersten Mannschaft etabliert. Was in anderen Sportarten völlig unmöglich erscheint, ist im Tischtennis durch die weitaus geringere Bedeutung der körperlicher Präsenz fast schon an der Tagesordnung. Dariusz Jakubowksi: „Erfolg beim Tischtennis ist nicht altersabhängig. Auch ein 12-Jähriger kann in der ersten Mannschaft mit 40-Jährigen spielen. Die physischen Voraussetzungen sind im Tischtennis nicht so entscheidend wie anderswo.“ Plötzlich, unvermittelt, ohne jegliche Vorwarnung holt der in Personalunion auch als Pressesprecher gefragte Abteilungsleiter zum Schmetterball aus: „Timo Boll hat übrigens schon mit 14 Jahren Bundesliga gespielt“. Da taucht er also doch auf – „King Pong Boll“. Wie ihn die Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben einmal getauft hat.

Um die Fertigkeiten, Voraussetzungen und das Reaktionsvermögen der Kinder für die mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometer heranrauschenden Spielgeräte möglichst rechtzeitig zu schulen, beginnt der Postsportverein mit der Ausbildung des Nachwuchses schon direkt nach dem Schuleintritt. Möglich ist dies unter anderem durch die Kooperation mit drei Grundschulen. An der Europaschule Nordhorn, der Altstadtschule sowie der Grundschule Neißeweg betreuen vom Verein gestellte Trainer die während des Regelschulunterrichtes durchgeführten Tischtennis-AGs. „So bindet man Kinder frühzeitig an den Sport, bildet sie rechtzeitig aus und geht dem Problem des Nachmittagsunterrichtes aus dem Weg”, erläutert Dariusz Jakubowski einen Teil des Nachwuchsförderungskonzeptes, der als Vorbild für andere Sportarten taugt.

Trotz Engagement und toller Erfolge der Jugendabteilung (mit der 1. Jungenmannschaft in der NRW-Liga, sowie der 1. Schülermannschaft in der Bezirksliga spielen zwei Teams in den höchsten deutschen Klassen) ist der Tischtennishimmel bei weitem nicht rosarot. Dariusz Jakubowski: „In 16 Jahren hat sich die Zahl der organisierten Tischtennisspieler von 800.000 auf heute 400.000 halbiert. Wir sind eine Randsportart, das wissen wir. Insofern kämpfen wir mit Trendsportarten wie Parkour oder MTB um den Nachwuchs. Auch die Thematik der Ganztagesschulen macht uns zu schaffen. Wenn Jugendliche heute um 15 oder 16 Uhr aus der Schule kommen, nimmt das Interesse am Sport ab“. Dabei schult Tischtennis nach Ansicht der Experten „gleichzeitig Kopf und Konzentration“. Dariusz Jakubowski: „Wir spielen nicht nur Tennis auf dem Tisch, sondern fördern gleichzeitig auch Körperkoordination und Beinarbeit.“ Außerdem ist Tischtennis eine der wenigen Sportarten, in der generationsübergreifend Oma oder Opa mit ihren Kindern und Enkeln spielen können und alle Seiten Spaß daran haben. Wer's nicht glauben will, soll in den nächsten Tagen gerne mal wieder die Tischtennisschläger aus der Ecke holen, die in fast jedem deutschen Haushalt irgendwo vergraben sind. Dabei muss nicht einmal die Rede von Timo Boll sein. ˜