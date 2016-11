Verleger Friedrich Flöttmann übergibt einen Scheck über 1.000 Euro an Inge Rehbein, Gründerin des Vereins „Die Suppenküche“. Foto: Wolfgang Sauer

Spende an die Suppenküche

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums, das der Flötttmann Verlag in diesem Jahr begeht, erhalten Gütersloher Vereine und Institutionen eine Spende (wir berichteten). Sechs Monate lang wird lokales Engagement finanziell unterstützt. „150 Jahre Flöttmann Verlag bedeuten auch 150 Jahre Leben und Arbeiten in unserer Stadt. Wir fühlen uns mit Gütersloh verbunden und nehmen das Jubiläum zum Anlass, der Stadt etwas zurückzugeben“, erklärt Friedrich Flöttmann, Geschäftsführer des Verlags. „Die Vereine sind – genau wie wir – ein Stück von Gütersloh. Deshalb liegt es für uns nahe, ihre Arbeit und ihr Engagement zu unterstützen. In diesem Monat erreicht die Spende in Höhe von 1.000 Euro die Gütersloher Suppenküche. Inge Rehbein, Gründerin des Vereins, nahm die Spende dankend entgegen und freute sich über die finanzielle Unterstützung. Bereits seit 2002 existiert der Verein, der aus größtenteils ehrenamtlichen Helfern besteht. Sie möchten nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ Menschen Hilfe anbieten, die am Rande unserer Gesellschaft leben. ˜